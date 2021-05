Samonavíjecí vodítko vede spíš k problémům, říká respektovaný trenér psů

Přes deset let si budoval kariéru ve finančnictví, a nebýt písečné bouře a pár zbloudilých zrnek písku, která se mu dostala do očí, bankovní sektor by Robert Zlocha asi nikdy neopustil. Bolest očí ho ale sužovala natolik, že musel změnit pracovní prostředí. Stal vyhledávaným trenérem psů, jehož diář je plný na několik měsíců dopředu.