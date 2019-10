Inspirujte se u mravenců. Dělejte jen to podstatné a hodně odpočívejte

Když se narodíte jako mravenec, není to žádný med. Prakticky máte tři možnosti. Buďto vám osud nadělí úděl dělnice, tedy neplodné samičky, která žije zhruba sedm let a jejímž úkolem je zajišťovat potravu a chránit „vlastním tělem“ mraveniště.

Nebo se stanete okřídlenou královnou. Ta žije až pětadvacet let a její životní náplní je klást vajíčka a založit a udržovat nový rod. Mravenčí samečci pak žijí jen chvíli, jakmile královnu oplodní, umírají.

Přestože mravenčí život v široké komunitě není nejlehčí, najdete v něm spoustu silných momentů, vztahů a vazeb, jež nám v našem lidském fungování chybí. Co bychom se tedy od toho blanokřídlého hmyzu měli naučit?

Mravenci mají svůj cíl a jdou si za ním

Mravenec moc dobře ví, co má dělat. O jeho životní náplni bylo rozhodnuto už při narození a své poslání dělá s velkou vervou a naplno.



Mravenci se mezi sebou domlouvají pomocí vůně (pachu), doteku, ale i sotva slyšitelným „vrzáním“, které vyluzuje orgán na zadečku.

Mezi největší pracanty patří dělnice, které zajišťují potravu pro svůj mravenčí stát. Věřili byste, že dokážou utáhnout až dvaatřicetkrát větší hmotnost, než samy váží? Proto je občas můžete vidět, jak táhnou obrovský kus ovoce nebo uhynulý hmyz. Další část dělnic hloubí komůrky pro larvy, opravuje a uklízí mraveniště.

Zkrátka každý člen mravenčího státu má svůj úkol: cíl, za kterým si jde, ať to stojí, co to stojí. Mnohé dělnice při obraně mraveniště neváhají za ostatní položit svůj život.

Mravenci jsou týmoví hráči

Pokud existuje nějaké mravenčí přísloví, tak zní: „Jeden za všechny a všichni za jednoho!“ Tihle černí či černošedí mrňousové jsou zvyklí žít pospolu ve své velké rodině a společně pro ni pracovat.

Už dávno pochopili, že aby v přírodě přežili, jeden potřebuje i toho druhého, třetího, čtvrtého. Nikdo není méně nebo více. Každý článek obří mravenčí mozaiky je důležitý a navzájem se doplňuje.

Mravenci nepatří mezi workoholiky

Také se vám zdá, že mravenci pořád někam pospíchají, něco táhnou, nebo staví? Budete se divit, ale tento hmyz nepatří mezi bezmyšlenkovité workoholiky, kteří dřou do zešílení.

Mravenci neustále myslí na to, aby měli dost zásob na období, kdy nebudou zdroje.

Mravenci většinou odpočívají po nějaké větší pracovní akci. Zároveň si plánují povinný relax v závislosti na ročním období. Zatímco v létě pracují a shromažďují jídlo, v zimě si zalezou do nejspodnějších chodeb svého mraveniště a hibernují, tedy spí. Jejich orgány fungují zpomaleně a čerpají cukry z nasbíraných zásob. Mravenci se probouzejí k aktivnímu životu až v době, kdy je venku příznivější, tedy teplejší počasí.

Mravenci znají své hranice

Přestože jsou pracovití, nenechají se sedřít z kůže. Každý z těchto malých tvorů dělá jen to, na co stačí. Nikdy nic, co by ohrozilo jeho život nebo zdraví. Každý jedinec z mravenčí jednotky má totiž svou hodnotu a bude společenství chybět. Než by se vrhali do riskantních podniků, raději si práci rozdělí v týmu.

Mravenci jsou empatičtí a slouží druhým

Žít jenom sám pro sebe? To mravenci nedokážou. Jsou zvyklí se o ostatní starat a sloužit si navzájem. Když jsou někteří mravenci infikovaní plísňovou chorobou, ostatní je olízávají, aby část jeho choroby přenesli na sebe a nemocnému ulevili. Každý mravenec prý přijme jen tolik bakterií, aby s nimi jeho imunitní systém dokázal úspěšně bojovat.

Mravenci jsou vždy o krok napřed

Přežít v přírodě není sranda. A mravenci to moc dobře vědí. Proto se vždy zaměřují na budoucnost, tedy na období, které teprve přijde. Nikdy zbytečně neztrácejí čas prokrastinací jako my lidé, kteří ulpíváme na svých myšlenkách, pocitech, hovorech či surfování na internetu.

Jediné zaváhání může celou mravenčí kolonii stát život, proto není čas na postávání a lelkování. Správná příprava dává mravencům dost času a síly odolat nepřízni osudu.