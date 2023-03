Nemluvte na svého psa infantilním tónem, bude z něj ustrašená chudinka

Pomohli jim odbornice na chování koček Klára Nevečeřalová a psí psycholog Rudolf Desenský v dalším premiérovém díle pořadu Kočka není pes.

Paní Kristýna má psa Marleyho už deset let, vzala si ho z útulku na Slovensku a s největší pravděpodobností mu tak zachránila život. Jinak by ho totiž jako nechtěného uspali. A Marley svou lásku Kristýnině rodině bohatě vrací. Jediné, co je trápí, je jeho bojácnost: stačí průvan nebo nečekaný zvuk a Marley se schovává v koupelně. Období Vánoc a silvestrovských oslav, které na sídlišti trvá několik týdnů, je kapitola sama pro sebe. Stejně tak ho popadá hysterie, když ho chce někdo překročit, to je strachy bez sebe. Zato když přijde návštěva, to dá svým radostným štěkotem vědět celému paneláku.

Rudolf Desenský je z Marleyho nadšený, takhle pohodového, skvěle vychovaného a socializovaného psa prý ještě u sebe na převýchovu neměl. Brzy však odhalí, odkud plynou jeho strachy – jakmile Marley projeví strach, panička ho konejší, čímž ho v jeho obavách jen utvrzuje. Napomáhá tomu i infantilní tón, kterým se svým psem komunikuje, aniž by si to uvědomovala.

Proto jí Rudolf Desenský doporučil, aby změnila svůj přístup, když je Marley z něčeho vyděšený. Nemá směrem k němu používat infantilní tón a přes jasné povely odlákat jeho pozornost k něčemu jinému – a dát mu svým klidem a vyrovnaností najevo, že je vše v pořádku a nic se neděje. Postupně by to mělo Marleymu natolik pomoci, že ho ani silvestrovské petardy nevyvedou z míry.

Jak dosáhnout toho, aby Marleymu nevadilo, že ho někdo překročí? I to je potřeba natrénovat – vědomě, každý den několikrát, doma i venku – prostě Marley při překračování drbat a hladit, aby věděl, že je to v pohodě. A Marleyho hlasité vítání návštěv? Podle Desenského už nemá smysl se u psího seniora o něco takového snažit, trochu tolerance už si zaslouží.

A výsledek? Už po měsíci byla paní Kristýna nadšená, že Marleyho ustrašené chování je v podstatě ta tam, do koupelny už se neutíká schovat, nepotřebuje to. A překročit se nechá úplně bez problémů, i ve svém pelíšku.

U kočky si mazlení nevynutíte, netlačte na pilu

Z lásky ke zvířeti by se neměl stát teror. Možná máte ještě v dobré paměti příběh paní Ladislavy, která plyšového britského kocoura Bárta natolik „terorizovala“ svou láskou, že se jí za to odměňoval krvavými šrámy.

6. února 2022

Paní Miroslava řešila s mladou kočkou Sissinkou podobný problém, i když mohla být ráda, že její kočička se nerozhodla pro agresivitu, ale odtažitost.

Sissinku si majitelka vzala z útulku jako malou, bohužel se vzápětí zjistilo, že trpí vážným onemocněním, které pro obě znamenalo boj o život. Když si tedy paní Miroslava a její dcerka myslely, že konečně budou mít doma zdravou mazlivou kočičí kamarádku, Sissi se k mazlení a tulení moc neměla. Poradí Klára, jak z ní udělat přítulnou mazlivou kočičku?

Klára Nevečeřalová má zpočátku trochu obavy, zda Sissi nemá nějaký zdravotní problém, to však veterinář vyloučil. Sissi byla opravdu jen znechucena tím, jak ji pořád někdo chová a drbe, což ji dohnalo k odtažitosti. Stačilo přestat tlačit na pilu, dát kočičce vlastní prostor a trochu ji ignorovat, a po měsíci už spala své spokojené majitelce na klíně u televize.