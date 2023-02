Přivolání je základ, psovi může zachránit život. A napravit lze i kocoura

V sobotním premiérovém dílu již VII. řady pořadu Kočka není pes na České televizi oba odborníci opět rozjeli svůj koncert, aby pomohli paní Janě a jejímu partnerovi Martinovi s jejich domácí smečkou: neposlušným oříškem Falkem, drsným kocourem Sebastianem a ustrašenou kočičkou Sofinkou.

Čtyřletý Falco je nalezenec, paní Jana ho našla v příkopu v krabici jako štěňátko odhozené spolu se svými sourozenci, on jediný přežil a podařilo se ho doslova vypiplat. Není divu, že mají k sobě s Janou silnou citovou vazbu, jenže i drobnému pejskovi prospěje, když umí poslechnout. Což Falco nedělá, naprosto ignoruje přivolání. U volně puštěného psa to může být fatální chyba.

Sebevědomého modrého kocoura Sebastiana má paní Jana už čtrnáct let, kočičku Sofinku si k němu pořídila až před pěti lety jako několikatýdenní koťátko. Což přiznává s omluvou, že tehdy ještě netušila nic o množírnách a nevěděla, že kotě se má odebírat od kočky až tříměsíční.

Náprava Falka nebude složitá

U Falka, který přivolání úplně ignoruje a dělá si co chce, má Rudolf Desenský velice brzy jasno. Potřebuje přivolání bezpodmínečně naučit, je to absolutní základ, bez kterého se neobejde ani majitel, ani pes samotný. Psovi může jít i o život, když se například nenechá přivolat a vběhne třeba do silnice.

Aby Falco neignoroval přivolání, dostal couračku a jemně, ale rozhodně si ho po přivolání „Ke mně!“ panička musí přitáhnout. A pak chválit a nenechat ho odejít, dokud mu to sama nedovolí. Funguje to, jak už se v pořadu Kočka není pes nejednou potvrdilo (například u neposlušného pudlíka Bengieho z předposlední řady pořadu, kterou kompletně najdete v archivu ČT).

20. února 2022

I vztah Sebastiana a Sofinky má řešení

Přestože je Sebastian už poměrně letitý kocour, energie má na rozdávání. A protože se doma nudí, vybíjí si ji na Sofii a terorizuje ji útoky, které někdy končí i krví. Jak ho to odnaučit a zároveň zajistit ochranu vystrašené kočičky?

Klára Nevečeřalová zjistila, že zatímco Sofinka je jemná klidná kočička, které stačí, že zdobí, Sebastian je plnokrevný drsný kocour, který nutně potřebuje ke svému životu boj. Aby tím neterorizoval vystrašenou kočičí kolegyni, musí to vzít na sebe majitelé a pořádně se s ním každý den vyřádit, aby se zklidnil. Hračky, které může lovit, mu pomohou vybít přebytečnou energii.

Pro kočičku Sofii pak je potřeba vybudovat více bezpečných ploch, kam před Sebastianem může utéct a schovat se. A poslední úkol? Sofinku je potřeba pěkně rozmazlovat, aby věděla, že v této domácnosti ji opravdu mají rádi a nedopustí, aby jí někdo ubližoval.