I mazlivý kocourek umí poškrábat a pokousat do krve, když je v pubertě

Mladá rodina v Olešné má kočky dvě: kromě kocourka i dospělou kočku Jasmínku, matku Modřeje. Mají ho tedy od narození a přímo v rodině vyrůstal. Jeho agresivní výpady jsou ale pro dvě malé holčičky natolik frustrující, že se rodina přihlásila do pořadu Kočka není pes a dočkala se návštěvy odbornice na kočičí chování Kláry Nevečeřalové.

A ta dospívajícího kocourka Modřeje v prvním díle premiérové V. řady, odvysílaném v sobotu na ČT, rozebrala během chvilky. Je to prostě zpovykaný puberťák, který má rád drsnější hru a potřebuje vybít energii. Proto kouše a škrábe nejen členy rodiny, ale i návštěvy naprosto bez varování, takže se všichni bojí kolem něj jen procházet.

Klára v první řadě majitelům Modřeje vysvětlila, proč je tak citlivý na drbání na bříšku, kdy kope zadníma nohama a škrábe a kouše jako o život. „Je v citlivém období dospívání, takže se snadno vzruší. To, že začne škrábat a kousat, je ekvivalent toho, kdy se kocour zakousne kočce za krk a přidrží si ji, aby ji mohl napářit,“ vysvětluje Modřejovo chování expertka a doporučuje tedy mu raději na citlivé bříško nesahat.

Jakmile se Modřejovi sáhne na břicho, je zle a odnesete si pár škrábanců a kousnutí.

„Kočičí puberta nastává kolem šestého sedmého měsíce, u větších plemen většinou o trochu později. A zpravidla to trvá do dvou let, někdy i dva a půl roku. Takže ročního kocourka puberta ještě zdaleka nepřejde,“ usmívá se Klára, kterou Modřejovo jankovité chování moc nepřekvapilo. Spíš má rodina štěstí, že jinak je to opravdu pohodové a mazlivé zvíře.

Klára Nevečeřalová také doporučuje nereagovat a přestat se hýbat, když kocour začne kousat nebo škrábat, jakkoliv je to těžké. Jakmile se totiž od své oběti nedočká odezvy, přestane ho to bavit a pustí. Po měsíci se ukázalo, že to opravdu funguje.

A protože je to mladý kocour plný energie, potřebuje se vybouřit a dostat ji ze sebe, na což povalování se a mazlení prostě nestačí. Proto holčičky dostaly za úkol vyrobit mu hračky a rodina se mu musí každý den alespoň tři čtvrtě hodiny intenzivně věnovat a unavit ho hrou. Samozřejmě po chvilkách rozdělených během dne. Není pochyb, že to pomůže.