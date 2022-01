Češi jsou předními chovateli mazlíčků a jsou ochotni za ně utrácet

I když na počet obyvatel na jednoho psa jsou v Evropě na prvních místech země, jako je Rumunsko, Portugalsko či Polsko, Česká republika je specifická v tom, že za mazlíčky a jejich péči utrácíme opravdu velké finanční sumy oproti zemím, které mají podobnou ekonomickou situaci jako ČR.

To potvrzují i data společnosti Nielsen, podle kterých jen za zvířecí krmivo Češi ročně vydají v průměru 5,6 miliardy korun.

„Nejdražším“ zvířetem je přitom pes. Ten v průměru vyjde na 16 tisíc korun. Na druhém místě je pak kočka s 12 tisícovkami za rok.

Nejvíce vlastní zvířata senioři a bezdětné páry

Především ve velkých městech se o své psí miláčky jejich majitelé starají více než příkladně. Kvalitní krmiva i péče jsou na špičkové úrovni.

Z dlouhodobého hlediska je to pravděpodobně proto, že v naší zemi bylo mnoho soukromých statků i půdy a pastvin, kde byl pes pomocníkem i ochráncem. V průběhu časů se to ale změnilo a psi se přesunuli postupně do našich obýváků.

Majitelé psů dle průzkumů utratí měsíčně za psa od 400 do 2 tisíc korun. Dle statistik si nejvíce domácích zvířat pořizují senioři a bezdětné páry. V poslední době jsou to pak především lidé do 30 let.

Lockdown pomohl nejen byznysu, ale i péči o psy

Za poslední dva roky začalo mnoho lidí pracovat z domova, a to pro ně bylo často impulsem si pořídit domácí zvíře. Díky tomu se zvedla i poptávka po krmivu.

Toto potvrzuje i Jiří Švihálek, majitel české značky krmiva Yoggies. „Za poslední dva roky neustále roste počet zákazníků. Vidíme i velký přírůstek nových zákazníků, kteří si pořídili štěně, nebo dokonce pejska z útulku a zajímají se prostřednictvím naší poradny o výživu a zdravé krmení. Je jich až 25 % ze skupiny prvonákupčích,“ říká.

Pandemie tak nastartovala i lepší péči o mazlíčky. Lidé také měli více času se o psy či kočky zajímat. Domnívá se, že právě nyní si chovatelé uvědomují, že je lépe investovat do kvality krmiva a zdraví – tedy prevence před potížemi, než následně investovat čas, peníze a k tomu mít spoustu starostí o zdraví svého mazlíčka.

„Co se týká růstu obratu, tak v posledních dvou letech jsme v Yoggies zaznamenali cca 52% nárůst proti trhu, který vzrostl asi o 38 %,“ vypočítává.

Jaké firmy „vládnou“ trhu s krmivem

Podle zdrojů nákupního portálu Heureka byly výkony trhu s krmivem až do září roku 2021 cca o 20 % silnější než za rok 2020. Na konci roku se ale trend mírně zbrzdil a obraty prosinců obou roků byly v krmivech pro psy prakticky totožné.

Podle srovnávače Heureka je u nás lídrem trhu s krmivem společnost Vafo a krmiva Brit s asi 14,4 % trhu, co do prodaných kusů. Na druhém místě je rodinná firma Yoggies s cca 8,5 % trhu v prodaných kusech. Následuje firma Royal Canin s cca 7 %. Další je Acana s cca 3,6 % a za ní jsou již jen firmy s menším podílem prodeje.

„Ohledně sortimentu u nás lidé nejvíce kupují granule a zároveň roste i velký zájem o syrovou stravu. Lidé se za poslední léta začali více zajímat o samotné složení krmiva. Cena granulí či konzerv u nich není na prvním místě,“ dodává Švihálek.