Když si zabouchnete dveře, nepanikařte. A cenu za otevření zjistěte předem

Jakmile se ocitnete v této nepříjemné situaci, na internetu na vás vyskočí nepřeberné množství zámečnických společností, které nabízejí rychlou pomoc. Najít však důvěryhodného a spolehlivého zámečníka může být pořádný oříšek.

Obzvlášť v momentě, kdy potřebujete okamžitou pomoc. Navíc bývá v poslední době pravidlem, že na vás kvůli sponzorované reklamě ve vyhledávačích vyskočí společnosti, které zabouchnutých dveří zneužívají.

Na portálu dTestu VašeStížnosti.cz se například za poslední půl rok kupí desítky stížnosti spotřebitelů na zámečnické firmy. Stačí jen do vyhledávání klíčového slova zadat výraz zámečník a sami vidíte výpis, kde nebyli zákazníci spokojeni se službami, a hlavně jejich nadsazenou cenou.

Povinnost informovat o ceně

Prvním z problémů je to, že některé zámečnické firmy často neváhají své služby několikanásobně předražit. Nebo po telefonu přislíbit určitou cenu a po odemčení dveří překvapit s cenovkou vyšší.

„V těchto situacích je tak zapotřebí pamatovat na to, že spotřebitel má právo být předem jasně informován o ceně,“ připomíná Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Z právního hlediska se služba odemčení dveří klasifikuje jako smlouva o dílo. A může tak nastat problém, kdy není jednoduché přesně stanovit cenu předem. Zámečník má však možnost na místě vyhodnotit co nejpřesnější cenu v závislosti na typu dveří či zámku.

Jak jednoduše vyměnit cylindrickou vložku:

Stejně tak zcela logicky zámečník předem ví o ceně cesty ještě před samotným příjezdem. Nenechte se tak překvapit speciálním příplatkem za dojezd například do okrajové lokality města. Při zvýšení ceny se doporučuje trvat na transparentním odůvodnění zvýšení, přičemž by se dalo uplatnit pravidlo, kdy by zdražení nemělo překročit hranici 10 %.

Když se podíváte na stránky jednotlivých zámečnických pohotovostí, seriozní společnosti přímo na webu nabídnou ceník jednotlivých úkonů. Například na stránkách Zámečnictví Praha najdete kompletní výčet včetně dopravy a příplatků za práci mimo pracovní dobu nebo o víkendu.

Okamžitá platba není nutností

V těchto situacích se můžete také uklidnit tím, že zaplacení za službu nemusí být okamžité. Vždy záleží na dohodě stran. Typicky se však očekává, že se zaplatí hned po otevření dveří.

Za tímto požadavkem může být schován vychytralý motiv zámečníků, jak zamezit spotřebitelům, aby nad výši ceny za odemčení přemýšleli. Znáte ten pocit, kdy se po dlouhé a náročné cestě konečně dostanete domů a chcete mít vše „z krku“?

To je přesně situace, které mohou zámečníci využít. Je pochopitelné, že řešení takové situace může být stresující. Vždy je však vhodné postupovat s rozmyslem.

Pokud vás cena za odemčení dveří zaskočí, doporučuje se fakturu ihned rozporovat a nic neplatit. I samotná platba faktury by totiž mohla být podle specialistů z dTestu chápána jako souhlas a následné rozporování by mohlo být jednáním na dlouhé lokte.

Už se vám stalo, že jste si zabouchli dveře, a jak jste to vyřešili? celkem hlasů: 2 Ano a zámečnická pohotovost byla korektní 0 %(0 hlasů) Ano, ale cena byla hodně nadsazená 50 %(1 hlasů) Ano, ale umím dveře otevřít sám 0 %(0 hlasů) Ano, ale náhradní klíč mám pro jistotu u souseda 0 %(0 hlasů) Naštěstí ještě ne 50 %(1 hlasů)

Nicméně obecně platí zásada, že by nemělo dojít k neúměrnému zkrácení (ani jedné ze stran) a zneužití tísně. Ačkoliv přesná zákonná definice neúměrného zkrácení neexistuje, z judikatury a odborné literatury vyplývá, že se jedná o situaci, kdy je cena dvojnásobná oproti ceně obvyklé v daném místě a čase.

„Pokud se domníváte, že vám zámečník účtuje neúměrnou cenu, můžete namítnout neúměrné zkrácení. Případně se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu, v krajním případě soud,“ radí Eduarda Hekšová.

U přemrštěných cen za tuto službu to nekončí. Někteří zámečníci neváhají zneužít slabé chvilky spotřebitelů a využít příležitost k nátlaku ke koupi předraženého zámku. Další strategií zámečníků je snaha přesvědčit spotřebitele o tom, že službu odemčení dveří proplatí pojišťovna.

To pojištění řeší takzvané asistenční služby pojišťovny. Jsou součástí každého pojištění nemovitosti, domácnosti nebo také pojištění bytových domů. Nabízí je většina pojišťoven, může se však lišit jejich obsah a rozsah. Služby zámečníka asistence zahrnuje vždy a spolu se zásahy instalatéra jde o nejčastější plnění.

I to má ale svá pravidla. Nejdůležitějším parametrem bývá sjednaný limit. „Do určeného limitu několika tisíc korun jsou asistenční služby naprosto zdarma, tedy dojezd, materiál, práce. Pokud je zapotřebí měnit zámek a přidat nové klíče – případně při delším dojezdu či o víkendech nebo svátcích – zaplatí část ceny nad limit zákazník,“ vysvětlila Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA.

Domluva má cenu zlata

Spotřebitelům tak lze jen doporučit, aby se vždy předem se zámečníkem domluvili na ceně a způsobu placení. Důslednost se v tomto případě vyplácí.

Před čerpáním služby trvejte na písemném potvrzení, že jde o konečnou částku včetně daně a veškerých poplatků. Stejně tak je klíčové zachovat v těchto situacích chladnou hlavu a nevolat na první číslo, které nabídne vyhledávač. Poctiví zámečníci existují – někdy jen stačí přečíst si pár recenzí a zámečnickou firmu zkontrolovat.