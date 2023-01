PORADNA: Porouchal se jí zámek u vnitřních dveří, nakonec je museli vylomit

Čtenářka Jarmila se dostala do nezáviděníhodné situace. V jejím pokoji se porouchal zadlabací zámek a nemohla ven. Při té nesnázi měla ještě štěstí, protože byli doma i ostatní členové domácnosti, takže měl kdo zavolat zámečnickou pohotovost a pustit zámečníka do bytu. Kdyby byla doma sama, musela by rozbít sklo a vylézt ven tudy.