Deset druhů základního nářadí, které by nemělo chybět v žádné domácnosti

1. Šroubovák

Bez něj se rozhodně neobejdete v žádné situaci. Budete potřebovat plochý a křížový šroubovák v malé hodinářské verzi, větší izolovaný pro elektrotechniku a běžné ploché a křížové šroubováky.

Do dřeva a kovu se u křížových šroubováků používají rozdílné profily hlav šroubů a vrutů. Velikost hrotu se označuje v číselné řadě od jedničky do trojky. Pro většinu běžných vrutů a šroubů by se v domácnosti mělo vystačit s jedničkou a dvojkou.

Ještě je třeba rozlišovat hroty PH (nebo taky označované jako Philips), které se většinou používají do kovu, zatímco ty do dřeva se označují PZ (Pozidriv). Mají hrany po 45 stupních – výhodou je větší styčná plocha mezi vrutem a šroubovákem, takže při větších momentech šroubování z hlavičky vrutu nevyskočí a nedeformují se drážky.

Kupte si jednoduchou sadu, kde najdete po třech kusech šroubováků do drážky a křížové podle velikosti. A pokud jste obrýlenec, neuškodí koupit sadičku v hodinářské verzi, se kterou si poradíte i v situaci, kdy se vám uvolnilo ramínko brýlí.