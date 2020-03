Co uvaří i děti: špagety s rajčaty svedou, i když musíte do práce

, aktualizováno

Mnoho rodičů musí nechat děti doma samotné, kde se musí o oběd postarat samy. Větší děti to mohou zvládnout poměrně snadno. Zároveň by jednoduchý recept mohl být „vstupem do kuchyně“ a začátkem seznamování se začátky principů práce při vaření.