Ingredience 250 g červené řepy

sůl

1 cibuli

1 mrkev

1/4 celeru

2 lžíce olivového oleje

400 g mletého hovězího masa

3 stroužky česneku

100 ml červeného vína

150 g sterilovaných rajčat

1 bobkový list

1 lžičku sušených bylinek (tymián, oregano)

mletý černý pepř

250 ml hovězího vývaru

400 g špaget

80 g parmazánu

1. Červenou řepu omyjeme, osolíme a zabalíme do alobalu. Vložíme ji do vyhřáté trouby na 180 °C a pečeme asi 40 minut do měkka.



2. Cibuli, mrkev a celer nakrájíme na drobno a orestujeme na olivovém oleji. Přidáme mleté maso spolu s prolisovaným česnekem a pozvolna vše opečeme. Směs zalijeme vínem a přimícháme sterilovaná rajčata, bobkový list a sušené bylinky. Osolíme, opepříme, přilijeme masový vývar a pozvolna dusíme nejméně 60 minut.

3. Upečenou řepu necháme zchladnout, pak ji oloupeme a nakrájíme na kostičky. Krátce před koncem dušení přidáme k masové směsi řepu, dochutíme solí a pepřem.



4. Špagety uvaříme v osolené vodě na skus podle návodu na obalu. Pak je scedíme, necháme okapat a rozdělíme do talířů. Podáváme s omáčkou a s hoblinkami parmazánu.