Lidé s handicapem vyrábí čerstvé těstoviny. Přečkali i období covidu

Do výroby se v roce 2014 pustila Helena Cyrnerová v Mníšku na Brdy. Chtěla dokázat, že i pro lidi se znevýhodněním lze nastavit pružné úvazky, tak aby je to fyzicky nevyčerpávalo a zároveň aby výroba byla dostatečná a hlavně finančně soběstačná.

„Sociální firma je také o tom, že handicapované lidi zapojujete do procesu. Mnozí z nich jsou po čase připraveni na běžný trh práce. Ne vždy se to sice povede, ale není to výjimkou,“ říká Cyrnerová.

Těsně před začátkem pandemie tu začal pracovat i Matěj. Má paranoidní schizofrenii a problémy s krátkodobou pamětí. „Léčím se s tím už dlouho a tohle bylo vlastně první místo, kde byli ochotni mě zaměstnat a jsem tu už dlouho a doufám, že ještě dlouho zůstanu,“ pochvaluje si.

Podobným případem je i Jitka, která v Pasta Fidli pracuje téměř od samotného začátku. Má problém s pohybovým ústrojím, takže nemůže dlouho stát, dlouho chodit či dlouho sedět. S tímto omezením se jí hodně těžko hledalo místo s běžným osmihodinovým úvazkem.

„Vlastně potřebuji mix toho všeho. Tady si vyjdeme navzájem vstříc, když jsem na tom zdravotně hůř, smím zůstat doma a odpočívat,“ vysvětluje pro ni nejvýraznější benefit.

Samotná podnikatelka však nemá právě snadný život. Lidé s postižením daleko více marodí než zdravá populace, hlavně v období respiračních onemocnění. Mnohdy to dopadne tak, že ve výrobně zůstanou samy s dcerou.

Helena Cyrnerová

Teď ji však trápí něco jiného. Hodně odběratelských vazeb bylo covidem přerušeno, takže mnozí restauratéři se už nevrátili, anebo dokonce úplně přerušili činnost. Na druhou stranu výrobna byla nucena podívat se na sociální podnikání i z druhé strany.

Zavedli e-shop, aby nebyli odkázáni jen na odběr restaurací a obchodů, ale mohli dodávat i konečnému spotřebiteli. I tak v současné době zaměstnávají jen pět lidí se zdravotním znevýhodněním oproti předcovidovými osmi. A doufají, že se gastronomie už brzy dostane do obvyklých obrátek.

I tak si nakonec mohou říci: ač jen tak tak, covid jsme přežili. I když jak se říká, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Zrovna tento týden se jim podařilo uvařit motor u chladírenské rozvážkové dodávky, takže úpěnlivě hledají náhradní řešení pro rozvoz zakázek.