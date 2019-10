Podzimní servis pro váš dům: okap opravte lepidlem, komín nechte profíkům

Na kamnech vyčistěte i tály, stačí na to omastek Když kamna dobře hoří, je čas vyčistit litinové pláty neboli tály. Velmi účinný je obyčejný omastek. Recept našich babiček radí natřít studené pláty omastkem a nechat tuk vpít. Mastnota dobře rozpustí špínu a tuk železo zakonzervuje. Po nějaké době se pak pláty vytřou hadrem do sucha. Když se zatopí, pouze to chvíli „zavoní“. Rám kolem kamen se dříve čistil mokrým hadříkem s trochou soli. Pokud jsou pláty rezavé, polijte je octem a po nějaké době vydrhněte ocelovým kartáčem. Následně opláchněte vodou, případně natřete grafitovou pastou nebo vypalovací stříbřenkou.