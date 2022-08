Fotovoltaika s bateriemi dostane vyšší dotace, tvrdí expert

„Dnes už je vše jinak. Technologický vývoj zásadně prodloužil životnost baterií a snížil jejich pořizovací cenu. Díky tomu se karty zcela obrátily a více než 70 % lidí si nechává postavit fotovoltaickou elektrárnu s baterií,“ říká Pavel Matějovič, technický expert a výkonný ředitel společnosti Schlieger.

Na ohřev vody je menší dotace než u baterií

V současné době hovoří pro výběr solární elektrárny s akumulací do vody cena, která je nižší než u baterií. Ovšem také dotace na elektrárnu s akumulací do vody je nižší.

Seriál o šetření energiemi V několika dílech se seznámíte s možnostmi, jak se stát nezávislými na dodávkách energií od státu nebo výrazně ušetřit. Už jsme si vysvětlili, jak pracuje tepelné čerpadlo, jaká je návratnost pořízení fotovoltaických panelů a že je výhodné zkombinovat je i s akumulátory. V příštím dílu bude řeč o podmínkách, které je třeba splnit, abyste dostali dotaci.

„Maximálně dostanete 120 tisíc korun, zatímco u elektrárny s baterií platí dotační strop 200 tisíc korun,“ tvrdí Matějovič.

Princip sběru energie není nijak nový, praktikoval se už v éře uhelných kotlů, kdy se při přetopení výkon akumuloval do vody, která se pak využívala třeba k mytí, anebo přímo k vytápění během zimy. Dnes však spíš dochází k „době elektrické“, která spíš přeje dalším variacím, hlavně možnosti co nejvíce se odříznout od dodavatele energií.

Hlavní výhodou akumulace do baterií je možnost využívat doma vyrobenou elektřinu i v okamžiku, kdy panely už energii nevyrábějí. Typicky v noci nebo když je zataženo. Baterie slouží také jako záložní zdroj při výpadku energie.

Je však třeba si uvědomit, že za baterii pro fotovoltaiku se budete muset trochu hodně praštit přes kapsu. Hodnota baterie může tvořit klidně až polovinu ceny celé elektrárny. Pokud ji ovšem dodavatel sežene v současném stavebním boomu.

Jak baterie funguje

V běžném režimu vám fotovoltaika zajišťuje elektřinu pro chod základních elektrospotřebičů domácnosti.

Pokud elektřina aktuálně vyrábí více elektřiny, než dům právě spotřebuje, nadbytečná energie se ukládá do velkokapacitní baterie.

Teprve v okamžiku, kdy je pokrytá spotřeba domu a baterie jsou plné, pustí systém vyrobenou elektřinu do sítě a vy za ni dostanete zhruba 1,50 Kč za 1 kWh elektřiny.

Už z ceny vyplývá, že nejlepší je spotřebovat energii doma. Nabízí se například dobíjení elektroauta. Rozhodně nelze čekat, že na elektřině, kterou dodáte do sítě, budete vydělávat, vysvětlují odborníci.

Co se děje při výpadku proudu?

Při výpadku elektrického proudu přejde váš fotovoltaický systém do tzv. back up režimu. To znamená, že je zajištěna funkčnost těch spotřebičů a zásuvek, které jsou při nastavení systému napojeny na tzv. back up linku.

Spotřebiče, které si klient nechá napojit na back up linku, záleží samozřejmě na něm, ovšem jedná se o nouzový režim, tímto způsobem by měly být napojeny pouze klíčové spotřebiče domácnosti jako lednička, osvětlení, domácí zabezpečovací systém, televize nebo internet.

Baterie tak přebírají úlohu hlavního dodavatele elektřiny pro domácnost, kdy odpadá záložní možnost odebírat za sítě. Záleží jen na kapacitě baterií, jak dlouho dům vydrží bez vnějších dodávek. Při stále častějších výkyvech počasí, bouřkách a havarijních výpadků to může trvat někdy i několik dní.

Mýty a fakta o bateriích

Mezi veřejností koluje celá řada mýtů o bateriích, které vznikly před mnoha lety. V těch dobách se ještě používaly starší typy olověných akumulátorů, které nebyly tak dobře využitelné, jako současné baterie.

V dnešní době se pro ukládání energetických přebytků vyrobených pomocí domácí fotovoltaiky využívají spíše modernější LiFePO4 (Lithium-železo-fosfátové baterie).

1. Baterie pro fotovoltaiku mají krátkou životnost

Starší typy baterií příliš dlouho nevydržely, to je fakt. Jejich životnost dosahovala zhruba 600 cyklů. Faktem je, že dnešní moderní LiFePO4 baterie mají životnost až desetinásobnou.

Do životnosti baterie rovněž promlouvá způsob uskladnění. Nejvíce toho akumulátory vydrží, pokud je máte v místnosti s teplotami mezi 10 a 45 °C.

2. Baterie pro FVE mají nedostatečnou kapacitu

Velkou nevýhodou zastaralých typů olověných baterií je to, že se nedají vybít pod 50 %, lze využít jen polovinu jejich kapacity. Z moderních LiFePO4 článků dostanete až 80–90 procent své kapacity.

3. Baterie pro fotovoltaické elektrárny jsou rizikové z hlediska požáru

Moderní fotovoltaické elektrárny jsou vybaveny důmyslnými ochrannými prvky. Dálkově lze výrobu elektřiny zastavit a celý fotovoltaický systém odpojit od elektrické sítě.

Budoucnost akumulace

Odborníci vlastně kontinuálně řeší, jak energii akumulovat ještě lépe. Ve větším se začíná uvažovat o tzv. komunitních bateriích.

Vejdou se se vší technologií do šestimetrového lodního kontejneru a může je využívat mnoho fotovoltaických elektráren umístěných blízko u sebe. Zatím ale žádná taková komunitní baterie v Česku nefunguje.

Nemělo by to však už dlouho trvat. „Všechno, co má spalovací motor, bude nakonec poháněno pomocí baterií. V elektromobilitě je trend jasný, brzy se to začne prosazovat i u těžkých vozidel a v dalších sektorech. Transformace bude rychlejší, než dnes plánujeme,“ řekl například v rozhovoru pro MF DNES přední expert na skladování energie Bo Normark.

Problémem je zatím legislativa a také kapacity přenosové soustavy. Kam se bude akumulovat energie v daleké budoucnosti je zatím předmětem vědeckých hypotéz. Hodně se mluví o vodíku, který bude podle některých odborníků hrát větší roli než baterie.