Baterie změní celou energetiku. Evropa bude brzy soběstačná, věří expert

Úložiště včetně baterií budou podle něj hrát základní roli v proměně energetiky. Normark, který působí jako ředitel pro průmyslovou strategii v Evropském inovačním a ­technologickém institutu InnoEnergy, nicméně upozorňuje, že kvůli stabilitě sítí by se neměl uspěchat ústup od konvenčních zdrojů. Baterie sice více elektřiny nevyrobí, mohou však pomoci při vyhlazování špiček ve spotřebě.

Kde vidíte v Evropě největší tržní příležitosti pro uplatnění baterií? Bude to spíš v elektromobilitě, nebo v energetice?

Největším odběratelem baterií bude doprava. Očekávání objemu rok od roku rostou. Před třemi lety jsme odhadovali, že poptávka po bateriích bude v Evropě v roce 2025 kolem 300 gigawatthodin a o pět let později 600 gigawatthodin. Nynější odhady počítají zhruba s dvojnásobkem. Pro rok 2025 je to 550 gigawatthodin a pro rok 2030 asi 1­100 gigawatthodin. V energetice se uvažuje ­zhruba o 10 procentech celkového objemu, osobně si však myslím, že kvůli stabilitě a odolnosti by baterií bylo potřeba více.