Baterie rychle nezlevní, chybí průlom, tvrdí expert na elektromobily

V článku zveřejněném na serveru MarketWatch Michalek tvrdí, že ceny baterií za posledních 15 let dramaticky klesly a prodej elektromobilů exponenciálně roste. Jeho práce ředitele skupiny pro elektrifikaci vozidel na Carnegie Mellon University v Pittsburghu ale naznačuje, že je třeba být opatrný při extrapolaci minulých trendů v oblasti elektrických vozidel do budoucnosti. Budoucí výzvy totiž vypadají zásadně jinak.

„V posledních letech byly nejméně čtyři velké faktory, které vedly ke snížení cen baterií: Zaprvé, úspory z rozsahu výroby, tedy masovější produkce, vedly k počátečnímu snížení nákladů na baterie, ale nyní jsou již téměř vyčerpány a neměli bychom očekávat, že velké továrny nebo rostoucí poptávka samy o sobě výrazně zlevní baterie pro elektromobily,“ tvrdí. „Za druhé, snížení nákladů bylo také způsobeno zdokonalením výrobního procesu, ale ani sebelepší optimalizace výroby nemůže stlačit ceny baterií pod úroveň materiálových nákladů. Za třetí, ceny mohou dočasně klesnout pod náklady, když firmy využívají dotace, dočasně prodávají ztrátově, aby se prosadily na trhu. Ceny však nemohou zůstat pod náklady dlouho. A konečně, inovace v minulosti snížily náklady a inovace jsou naší hlavní zbývající pákou pro snížení nákladů v budoucnosti.“

A právě v inovacích se zatím nic dramaticky zásadního neděje. Sice se stále vylepšuje technologie lithium-iontových baterií, jako například změnou chemie katody za účelem použití menšího množství kobaltu, zlepšením transportních vlastností elektrod atd., ale ani jedno z těchto vylepšení nepřináší zásadní změnu v kapacitě nebo ceně baterií. Nejistotu zvyšuje citlivost na ceny komodit, jako je především lithium a kobalt.

Toyota například oznámila, že chystá nový typ baterií s pevným elektrolytem. Volkswagen investoval nemalé peníze do start-upu nových baterií Quantum Space podporovaného Billem Gatesem. Ford a BMW zase vložily prostředky do firmy Solid Power. Hyundai, Honda a Nissan chtějí představit své modely do roku 2030. Naopak Tesla se na téma revolučních baterií moc nevyjadřuje. Elon Musk přiznal, že se obává vyčerpání ložisek niklu, který je pro výrobu současných baterií nezbytný.

Profesor Michalek sice očekává změnu, pokrok si slibuje například od lithium-metal baterií, kompozitních anod z křemíku a grafitu a polymerních elektrolytů, ale vzhledem k tomu, že všechny tyto technologie ještě čeká určitý vývoj či testování a následně dlouhé zavádění do sériové výroby, nedá se čekat jejich masové zavedení v následujících deseti letech.

A Michalek jde ve své skepsi ještě dál. „i kdybychom dosáhli všech cílů v oblasti baterií, levné baterie samy o sobě nestačí k tomu, aby došlo k širokému rozšíření elektromobilů,“ tvrdí. Například přibližně polovina vozidel v USA nemá vyhrazené parkovací místo mimo své bydliště, kde by mohla být instalována nabíječka. Používání elektromobilů může být obtížnější pro nájemníky a také pro obyvatele hustě obydlených měst, kteří již nyní bojují s logistikou parkování a nejsou nadšeni z toho, že by si ke svým každodenním úkolům přidávali ještě logistiku nabíjení. I kdyby tedy byl k dispozici levný elektromobil, neznamená to, že by si ho každý koupil.

Podle Michalka je jisté, že počet elektromobilů na silnicích se bude zvyšovat, ale varuje před pocitem, že růst bude i nadále stejně rychlý jako v posledních dvou letech. Vliv na to bude mít řada faktorů. Prudký nárůst cen benzínu by mohl urychlit přijetí elektromobilů, ale prudký nárůst cen materiálů pro baterie, jako je kobalt, by mohl popularitu elektromobility naopak zpomalit. „Je dobré si uvědomit, že minulé výsledky nejsou zárukou výsledků budoucích,“ zakončil svoji analýzu Michalek.