Automobilová lochneska. Utajovaný elektromobil Apple dorazí v roce 2025

Je to něco jako lochneská příšera, všichni o ní slyšeli, nikdo ji však neviděl, důkazy chybějí. Agentura Bloomberg nyní přinesla informaci, že Apple usiluje o uvedení svého elektromobilu na trh v roce 2025 a zaměřuje se na projekt samořídícího vozu. Má to mít od informované zdroje. Ideální automobil Applu by neměl mít volant a pedály a interiér má být navržen tak, aby bylo možné řídit bez použití rukou.