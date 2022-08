Šest kroků, jak dostat fotovoltaiku na střechu a elektřinu do domu

„Musíte počítat s tím, že montážní parta bude u vás zhruba tři dny a osobně doporučuji, aby majitel nemovitosti u instalace byl a zkontroloval si dohodnuté postupy,“ říká Pavel Matějovič, technický expert a výkonný ředitel společnosti Schlieger.

Fotovoltaiku raději až po rekonstrukci

Obecně nelze říct, že by panely nebylo možné na nějaký typ střešní krytiny instalovat. Za nevhodnou krytinu se dá označit snad jen eternit.

„Montážní firmy si poradí v zásadě se všemi typy dnes používaných krytin. Pokud se ale chystáte na rekonstrukci konstrukce střechy nebo výměnu krytiny v blízké budoucnosti, je lepší to udělat před tím, než fotovoltaiku instalujete. Předělávat střechu s připevněnými panely se zbytečně prodraží a je to technicky náročné,“ upozorňuje Matějovič.

Z hlediska nosnosti nepředstavují panely samotné problém. Jeden váží kolem 30 kg a unést by ho tak měla každá krytina i konstrukce.

1. Montáž fotovoltaiky – střešní tašky

Konkrétní způsob montáže panelů závisí na typu vaší střechy. Pokud máte klasické střešní tašky, pracovníci dodavatelské firmy tašky dočasně vytáhnou tam, kde budou instalovat držáky na nosné lišty panelů.

Následně do trámů přišroubují háky, které tuto nosnou konstrukci ponesou, a tašky vrátí zpět na jejich původní místo.

2. Montáž fotovoltaiky – nevyjímatelné střešní krytiny, ploché střechy

Seriál o šetření energiemi V několika dílech se seznámíte s možnostmi, jak se stát nezávislými na dodávkách energií od státu nebo výrazně ušetřit. Už jsme si vysvětlili, jak pracuje tepelné čerpadlo, jaká je návratnost pořízení fotovoltaických panelů a že je výhodné zkombinovat je i s akumulátory. V příštím dílu bude řeč o typech solárních baterií.

Jestliže je však na střeše krytina, která se nedá jednoduše vytáhnout, například šindel nebo plech, montáž nosné konstrukce je potřeba řešit jinak – a to přímo skrze krytinu.

V těchto případech je nutné věnovat maximální pozornost dokonalému utěsnění prostupů střešní krytinou, které poslouží k upevnění nosných lišt na solární panely.

„Tyto prostupy je nutné vodotěsně dokonale utěsnit za pomocí speciálních těsnících gum a střešního tmele okolo šroubů, které drží nosné lišty. To je další důvod, proč svěřit montáž fotovoltaiky prověřenému kvalitnímu dodavateli, který samozřejmě za provedení ručí a v případě porušení vodotěsnosti zjedná nápravu po celou dobu záruky, kterou na celý systém poskytuje,“ doplňuje odborník.

3. Montáž fotovoltaiky – plechová falcovaná krytina

U plechových falcovaných střech se do střechy nevrtá vůbec. Nosné lišty se připevní přímo na falce plechové krytiny. Z hlediska upevnění panelů se jedná o ideální řešení, kdy držáky neporušují integritu střechy.

4. Montáž fotovoltaiky – plochá střecha

Na ploché střechy se instalují speciální konstrukce, které zajistí potřebný sklon nosných lišt i samotných solárních panelů. Držáky konstrukce se do střechy vrtají stejně jako u celistvé krytiny.

V českých podmínkách se osvědčuje umístění panelů na ploché střechy pod úhlem 35 až 45 stupňů. Ve všech případech platí, že na přimontované nosné lišty se samotné solární panely pouze nasunou.

Držáky pro fotovoltaické panely je dobré mít z nerezového materiálu nebo hliníku. Zrovna hliník je k tomu velmi vhodný díky své odolnosti a nižší váze. Dobře provedená instalace a její celá konstrukce by měla mít životnost několika desítek let.

Na podobné projekty na plochých střechách se chystá například Zdeněk Sobotka, který je majitelem holdingu Solek. „Navzdory nižšímu ročnímu úhrnu dopadající sluneční energie mají tuzemské solární projekty výhodu v mírné zimě a podnebí, které prodlužuje životnost panelů a snižuje nároky na jejich údržbu,“ tvrdí Sobotka v článku na iDNES.cz s tím, že by chtěl do tří let vybudovat elektrárny o výkonu v řádu stovek megawattů.

5. Od panelů do technické místnosti

Všechny panely jsou propojeny kabely, které vedou skrz střechu do technické místnosti, kde se odehrává vnitřní část instalace. Od panelů skrz střechu vede několik kabelů o celkovém průměru asi 30 mm, většinou vedených chráničkou o průměru cca 40 mm.

U taškové střechy vedou kabely větrací taškou, u ostatních střech se provede provrtání otvoru, kterým se kabely propustí do domu. Tento otvor se samozřejmě musí opět důkladně vodotěsně utěsnit.

Další možností je také vedení kabelů po fasádě domu. Kabely ústí do technické místnosti. Zde technici instalují střídač, který je jednou z klíčových součástí fotovoltaické elektrárny a další drobné příslušenství fotovoltaické elektrárny.

Pokud je instalován fotovoltaický systém s akumulací přebytků do baterie, pod střídač jsou umisťovány bateriové články. Minimální velikost prostoru je asi 1,5 × 1,5 metru.

6. Propojení s domem

Celý fotovoltaický systém se nakonec finálně napojí na vnitřní elektrorozvody. Propojení fotovoltaiky s domem probíhá v hlavním rozvaděči domu a v elektroměru, který se také nazývá antoníček nebo kaplička, tj. elektroměrová skříň na hranici pozemku nebo na fasádě domu.

V některých případech není nutné kopat a umisťovat speciální spojení mezi antoníčkem a hlavním rozvaděčem, v některých případech se ale bez toho instalace neobejde. Obsluha systému probíhá prostřednictvím ovládacího panelu umístěného v technické místnosti domu, V zásadě ale vše běží automaticky