Vařit na vozíku? Těžší je shánět v Praze lidi, říká rakouský šéfkuchař

Začalo to před 13 lety. „Měl jsem nehodu ve vinicích, se sklínkou v ruce jsem se tam prostě zničehonic složil.“ Když to Marco Simonis takhle popisuje, je těžké udržet vážnou tvář. Zvlášť když si vídeňský šéfkuchař na vozíku všimne vašich cukajících koutků a sám se rozesměje: „Ale to se vůbec nestyďte, že vám to připadá legrační, já se těmi okolnostmi dnes už taky bavím.“ Ovšem pozor, na invalidní křeslo ho neupoutala kuriózní nehoda z koštu, nýbrž svalová dystrofie.