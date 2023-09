Okurková pizza na sítích rozhádala jedlíky. Vzbudila nadšení i odpor

„To už je 1. dubna?“ zareagoval jeden z nich. „Vsadím se, že to strašně smrdí,“ přidal se druhý. Na druhou stranu se našly i opačné názory: „Oh wow – toto chci jíst!“ A shrnující názor: „Líbí se mi, jak se Domino’s nebojí přijít s produkty, které rozdělují, jako je tento.“

Právě japonský řetězec s pizzou Domino´s přišel s tímto neobvyklým produktem na zkoušku. Pizza není drahá, stojí asi 2 500 jenů, tedy přibližně 160 korun. K tomu je však třeba samozřejmě připočíst ještě dopravu.

Pizzy tohoto řetězce jsou známé tím, že se nebojí dávat na ni cokoliv, co bychom u nás běžné italské vůbec nečekali. Například kukuřici, majonézu či rybu s hranolkami.

Okurková pizza je zelená jako brčál. Čtyřiceticentimetrový koláč je kompletně pokrytý nakrájeným okurkami. Je jich tam přes půl kila. Pizza je typická tím, že na ní úplně chybí rajčatová omáčka, takže úplně chybí typické červené tóny.

Místní kuchaři věří, že by se omáčka „prala“ s chutí okurek. Místo toho je zdobně pokapaná sýrovou omáčkou, která by měla korigovat kyselost nakládané zeleniny. A možná i právě kombinace vůně sýra v kombinaci s okurkami dávají pizze tu zvláštní vůni.

Ač se okurková pizza nesetkala s obecným nadšením, je pravdou, že se do rychlého občerstvením okurky běžně používají. Třeba do hamburgeru, ale i receptů na okurkovou pizzu najdete na internetu hromadu. Jenže je to spíš jako chuťový kontrast k převážně masové náplni.

Chutnala by vám okurková pizza? celkem hlasů: 18 Musí to být excelentní 11 %(2 hlasů) Každopádně bych to vyzkoušel a pak se rozhodl 61 %(11 hlasů) Na první pohled to vypadá nechutně 6 %(1 hlasů) To si radši otevřu láhev s okurkami a sním ji na posezení 22 %(4 hlasů)

V okamžiku, kdy se staly okurky převažujícím prvkem, možná narazily na své hranice. Fanoušků, kteří by se nacpávali čistě kyselým, zřejmě nebude tolik.

Rozhodně mezi ně nepatří tato hodnotitelka. Vynechejte úvodní řeči a začněte na 6:30, kdy prvně otevře krabici s pizzou.

Jinak jsou však nakládané okurky oslavovanou pochutinou. Stávají se předmětem oslav, nejen u nás na Znojemsku, ale třeba i v Americe.