Moderní dezerty? Stejně všichni nejvíc chtějí buchty, říká cukrářka Burianová

Přivítala mě srdečně v Níhově na Vysočině. Na statku, jehož kořeny sahají do 18. století a kde dříve hospodařili předkové jejího manžela a dnes v tom pokračuje ona s rodinou. V místnosti voněly buchty a v kamnech praskalo dřevo. Povídá: „Host do domu, Bůh do domu!“ Vystudovaná právnička, rekvalifikovaná cukrářka a autorka úspěšné kuchařky Petra Burianová si diváky získala už v první řadě soutěže Peče celá země (2020), kde zvítězila. Nyní má vlastní pořad Pečení na neděli, kde se snaží oprašovat staré recepty a zapomenutá řemesla. Folklorem žije tělem i duší. Život na vsi se jí totiž vryl pod kůži. | foto: Anna Vavríková, MAFRA