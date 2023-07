V Itálii bych si restauraci nikdy neotevřel, říká grill master Daniele Govoni

Jeho příběh je hodně netradiční. Italský geodet DANIELE GOVONI (45) se usadil v Praze, kde se zamiloval do Rusky,´která tu žije od mládí. A spolu začali podnikat v gastronomii. Nejprve na pražské náplavce provozovali stánek s burgery. A přes další postupné kroky (Daniele vyhrál třeba mistrovství Evropy v přípravě steaků) se dopracovali až k vlastnímu vytouženému podniku – koncem roku 2019 v centru Prahy otevřeli masovou restauraci MeatEater. Nabízejí tu steaky z nejlepších mas na světě: švédského, dánského a překvapivě i polského… „Vím, že Češi polským potravinám moc nevěří, ale to maso je skvělé. Steak z něj se rozplývá na jazyku,“ láká Govoni. Co z české kuchyně ho nejvíc zaujalo? A proč by si v Itálii restauraci nikdy neotevřel? | foto: Lukáš Oujeský