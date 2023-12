Pečicí poprvé Jakuba Koháka a Tomáše Matonohy. Postupy nahradili inovacemi

Naše dnešní sestava sice není plná profíků na pečení, ale podařilo se nám sehnat dva muže, které spojuje minimálně jedna unikátní věc: nespoutaný účes. Možná vám to pro kvalifikaci na vánoční pečení přijde málo, ale my v redakci jsme divocí jak ofina Jakuba Koháka, takže na to nedbáme.

Tomáše Matonohu s Jakubem Kohákem pojí víc věcí než vlasy. Možná proto si při setkání padnou do náručí s radostným „Bratře!“, opětovaným až dojemným „Bratře!“. Kdo by měl náhodo u dojem, že jde o přepis setkání Vinnetoua s Old Shatterhandem, nenechte se mýlit. Setkali se nám tu dva bratři z Tuchlovic. Tedy filmoví bratři ze snímku Instalatér z Tuchlovic.