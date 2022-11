Už je tu zase čas pečení cukroví. Kde se vzalo a proč mělo magickou moc

Podle dochovaných pramenů se první náznaky vánočních laskomin začaly objevovat už v 16. století. Ale určitě nevypadaly tak jako dnes. Prvním pokusem o sváteční sladkost byly ovocné figurky, které sloužily dětem jako dobrůtka i hračka.

Jaké cukroví miloval císař František Josef I.? Rakousko-uherský císař František Josef I. byl prý mlsný. Mezi jeho oblíbené druhy vánočního cukroví patřily išelské dortíčky (zvané Ischler Törtchen), které mu vyráběli cukráři z rakouského letoviska Bad Ischl. Původně šlo o kakaová kolečka slepovaná marmeládou, která mistři cukrářského řemesla namáčeli v čokoládě a zdobili je ořechy. Chcete si je upéct? Zde je recept!

Později se začaly péci různé koláčky z mouky, kterou hospodář sklidil na svém políčku. Cukroví nemělo jen nasytit kručící žaludky, ale fungovalo jako talisman proti temným silám. Selky proto z moučného těsta vykrajovaly symboly zvířat, jež měly domácí skot a drůbež ochránit před nemocemi. Důležitý byl i motiv kruhu, který odkazoval ke slunci.

Kruhové sušenky naši předkové věšeli na ovocné stromy s vidinou, že si tím pojistí lepší úrodu. Se zbytky z pečení se neplýtvalo. Právě naopak!

Ulepené ruce od těsta se běžně otíraly o ovocné stromy, aby se tak urodilo více ovoce. Přebytek vody či mléka se dával dobytku, protože se věřilo, že díky tomu bude lépe dojit.

Mohli byste říct, že šlo jen o nesmyslné pověry. Nicméně, žádný hospodář o tom nehodlal spekulovat. Strach ze špatné úrody, úmrtí dobytka či blízkých lidí dokázal udělat své. A tak všichni poslušně v předvánoční čas pekli jako o život.

Cukroví chudých a bohatých

Vánoční cukroví se za staletí proměňovalo. Asi největší vývoj zaznamenalo v 19. století, kdy se z prostých sušenek staly lákavé křupavé dobroty. Prvním předpokladem byly nové suroviny, do klasické mouky a tuku se začaly přimíchávat i dražší ingredience, jako jsou vajíčka, čokoláda či med.

Cukroví tak bylo výsadou spíše šlechty nebo bohatších měšťanů. Populární v té době byly třeba medáky čili medové placky s čokoládovou polevou. Pekly se také zázvorky z polohrubé mouky a čerstvě nastrouhaného zázvoru.

Chudina se snažila šlechtu vždycky napodobovat. Nebylo tomu jinak ani v případě cukroví, jen si místo drahých surovin vystačila s tím, co měla. V selských staveních se peklo takzvané škvarkové cukroví nebo slané kořeněné sušenky se špetkou česneku či pepře. Sice nebyly tak honosné, ale chutnaly také velmi dobře.

Mlsání s vůní dálek

Cukroví, jaké známe v současnosti, se peče od doby druhé světové války. Tehdy se totiž vánoční mlsání povýšilo na pravý cukrářský skvost. Mohli jste si ho koupit regulérně v cukrárnách a šlo opravdu o neuvěřitelný zážitek.

Víte, jaký druh cukroví je v Čechách nejoblíbenější? Jsou to vanilkové rohlíčky, linecké koláčky a medvědí pracny.

Český zákazník tak mohl ochutnat pečivo, které opravdu voní dálkami. Třeba pochoutky s vanilkou, lískovými ořechy, strouhaným kokosem, rumem či skořicí.

Ale jak už to bývá, co se prodává v obchodech, to se snaží lidé vyrobit doma levněji. Proto i české hospodyňky začaly do vánočního těsta přidávat exotické suroviny, jako je kokos, rum, kakao nebo mandle. Cukroví do té doby nikdy nechutnalo tak sladce a nevonělo tak nádherně dálkami.

Dnešní vánoční pečení má pořád punc exotiky. České hospodyňky jsou pracovité a z valné většiny si vánoční pečivo vyrábějí samy. Zbytek ho dostane od příbuzných nebo koupí v obchodě. Kromě tradičních druhů jsou však na svátečních stolech i trochu jiné, zdravější pochoutky.

Velmi oblíbené jsou například sušenky z bezlepkové mouky, veganské variace bez živočišného tuku nebo dietní dortíčky, které v sobě nemají ani zrnko cukru. Což o to, takové zdravé mlsání za zkoušku jistě stojí, ale nejlepší je stejně klasika.