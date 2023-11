Maximálně čtyři druhy! Manuál, se kterým letos zvládnete cukroví bez stresu

Také si rok co rok říkáte, že letos upečete maximálně linecké, kokosky, rohlíčky a perníčky? Jenže pak se s úsilím maratonského běžce celé dny a noci nehnete z kuchyně, neustále dokupujete suroviny, pečete, slepujete a zdobíte až do zblbnutí, protože přece Vánoce. Tak letos to pojďte udělat jinak.