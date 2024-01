Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Co je nejtypičtějším pokrmem české kuchyně? „Národní jídla jsou vlastně konstrukt. Vepřo-knedlo-zelo se u nás zabydlelo i proto, že hospody potřebovaly vytočit co nejvíc piva. Nevymyslel ho tuzemský kuchař… Myslím, že není vůbec žádná hanba sdílet národní kulinářské speciality s jiným národem,“ tvrdí docent Martin Franc, odborník na dějiny stravování a životního stylu. Jak se měnily naše chutě? A co jedli naši předci ve středověku?