Při sekání a řezání dříví, vrtání i práci s lepidly nasaďte ochranné brýle

Deset běžných situací pro nasazení ochranných brýlí Sekání dřeva – do oka vám může vletět tříska

Vrtání do zdi – do oka může vletět kus omítky nebo prach ze zdi

Grilování – sliznici může podráždit kouř nebo popálit uhlík

Práce s lepidlem – látky obsažené v lepidlech mohou podráždit oči

Chemický postřik na zahradě – chemické látky mohou poleptat sliznici očí

Opravy domácích spotřebičů – z konstrukce může vyletět pružina nebo šroubek

Broušení dřeva nebo jiných materiálů – oči dráždí prach a drobné částečky

Pájení a svařování – oči může poškodit jiskra nebo vysoká teplota

Manipulace s materiály pod vysokým tlakem – zrak může poškodit i otevírání lahve

Zastřihování keřů a stromů – kousek větvičky může odlétnout do oka