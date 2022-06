Kutil postavil zahradní posezení, naučil se při tom vyšší zedničinu

Seriál Václav Adamec je průvodcem nového pořadu Do montérek! Ukazuje, že když se přiloží ruka k dílu, lze při opravách v...

Jen vědět, jak na to. Jak řemeslník vyškolil Hare Krišnu v sádrokartonu

Seriál Další díl seriálu Do montérek! v televizi Prima zamířil do rodinného domku, jehož majitel by chtěl přeměnit starou...