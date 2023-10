Za první gril řízený umělou inteligencí zaplatíte jako za ojeté auto

Perfectu od firmy Seergrills vyvinuli ve firmě se sídlem v Birminghamu a griluje maso ve svislé poloze podobně jako plátky chleba v toustovači. O provoz se stará software nazvaný NeuralFire, který spoléhá na data získaná ze senzorů uvnitř zařízení a preference při vaření zadávané uživatelem.

Nicméně tento „špás“ není levný ani pro Brity nebo Američany. Předobjednávky začínají s prodejní cenou 3500 dolarů, což je při současném kurzu asi 81 tisíc korun.

Seergrills založil Suraj Sudera, absolvent strojního inženýrství na univerzitě Aston v Birminghamu, který byl nespokojený s konvenčními metodami grilování steaku. „Všiml jsem si, že je často obtížné a nekonzistentní připravit dobrý steak. Většinou ho dostanu v restauraci vysušený a navíc příprava trvá dlouho,“ posteskl si.

Proto se rozhodl využít své konstruktérské dovednosti a znalost umělé inteligence a založil firmu. V první řadě se rozhodl nenapodobovat systém klasického grilování ve vodorovné poloze, kdy často tuk kape do uhlíků a maso tak ohořívá.

Na rozdíl od toho gril Perfecta připravuje steak ve svislé poloze. To znamená, že vodní pára a plyny proudí z výfuku nahoře, zatímco tuk odkapává do vyjímatelné odkapávací misky dole.

K použití novátorského grilu si uživatel nejprve sevře steak v kovové síti, kterou pak zasune do zařízení. Jakmile je maso uvnitř, zvolí se na dotykové obrazovce druh masa a úroveň propečení (od syrového po propečené).

A co vy? Koupili byste si chytrý gril, který udělá všechno za vás?

Mezitím senzory umožňují umělé inteligenci rozpoznat velikost kousku, jeho tloušťku a obsah tuku. Z těchto informací už stroj ví, při jaké teplotě a jak dlouho steak připravovat.

Vertikální hořáky vydávají infračervené paprsky, které generují mnohem vyšší teploty než běžné plynové hořáky, a proto grilují steak až desetkrát rychleji. Infračervené hořáky dosahují teploty až 900 °C, zatímco plynový hořák obvykle dosahuje kolem 300 stupňů.

Podle tvůrců grilu se tu optimalizují podmínky pro vznik takzvané Maillardovy reakce, chemické reakce mezi bílkovinami a cukry, která dává dozlatova opečenému jídlu jeho jedinečnou chuť.

Perfecta dokáže připravit různé potraviny a přizpůsobit ho podle potřeby – nejen hovězí, ale i telecí, kuřecí, ryby, a dokonce pizzu. Počítalo se i s tím, že kuřecí musí uvnitř dosáhnout vyšší teploty, abyste se vyhnuli nebezpečí salmonely.

Zatím tvůrci supergrilu vsadili na americký trh, kde je možné ho předobjednat, na ostatních trzích se očekává v příštím roce. Je ovšem otázkou, zda se tento systém uchytí v praxi. Už u videa se objevily rozpačité reakce kritizující nejen cenu, ale i určitou odtažitost přípravy, která nemá se skutečným grilováním nic společného.

„Griluju proto, abych si to pomalu vychutnal s přáteli a napil se piva,“ prohlásil jeden ze čtenářů. „Možná to využijí v restauracích, pro domácí použití mi to připadá jako nesmysl,“ dodal zase druhý.