Anglické nejasnosti s covidem. Někdo hraje, jiný ne a trenéři se ptají: Proč?

Není to poprvé, co se během posledních týdnů ozval. Když muselo jeho mužstvo před Vánoci navzdory sedmi pozitivním nastoupit proti Wolverhamptonu, zlobil se kouč Chelsea Thomas Tuchel poprvé. Teď tvrdí: „Nám všem by pomohla větší transparentnost.“