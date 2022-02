Fotbalisté jako Djokovič. Poháry ve Francii jen s očkováním, Chelsea tuší trable

„Pokud nebudeme moci využít některé z našich klíčových hráčů, tak nám to situaci samozřejmě výrazně zkomplikuje,“ míní kouč londýnského klubu Thomas Tuchel.

I proto Chelsea podle informací BBC tlačila na to, aby se její druhé osmifinálové utkání, které je na programu 16. března, uskutečnilo na neutrální půdě. Evropská fotbalová unie (UEFA), organizátor soutěže, však takový požadavek zatrhla.

„Je nezbytné řídit se konkrétními pravidly vyhlašovanými příslušnými autoritami v jednotlivých zemích,“ zní z Nyonu, sídla evropského fotbalu.

Zpřísnění francouzských předpisů pro neočkované, které po Novém roce obhajoval prezident Emmanuel Macron, se v zemi dotklo všech společenských aktivit.

„Prezident byl ve svém postoji velmi tvrdý. Šesti milionům Francouzů, kteří nejsou ještě vůbec očkováni, řekl, že je – a teď promiňte to slovo, ale on ho řekl – bude sr*t. V českých novinách to přeložili, že je bude štvát. U tohoto kultivovaného prezidenta, který má absolutně fantastickou francouzštinu, to bylo velké překvapení,“ přiblížil v lednovém rozhovoru pro MF DNES český velvyslanec ve Francii Michel Fleischmann.

Zatímco v tuzemsku se od kontrol takzvaných covid pasů ustupuje, Francie přešla do režimu, v němž neočkovaní nemohou do restaurací, divadel, kin ani na sportovní akce. A to bez jakýchkoli výjimek.

Však už v polovině ledna francouzská ministryně sportu Roxana Maracineanuová zdůraznila, že pokud se neprokáže platným očkováním, tenista Novak Djokovič patrně přijde po letošním Australian Open i o druhý grandslam sezony - pařížské Roland Garros.

Roxana Maracineanu @RoxaMaracineanu Le pass vaccinal a été adopté. Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP déjà soumis au pass sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l’ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers 1/2 oblíbit odpovědět

A podobně patrně dopadnou i někteří fotbalisté.

Ve vyřazovacích bojích evropských soutěží se na jaře představí hned šest francouzských zástupců a jestliže se jejich soupeři neprokážou platným očkováním, případně prodělanou nemocí během posledních 180 dnů, mají jednoduše smůlu.

Mimochodem, povinnost očkování pro hráče první ligy na začátku roku zavedla i Itálie, ohledně mezinárodních akcí, jako jsou právě evropské poháry či blížící se březnová baráž o mistrovství světa ve fotbale, se však spekuluje o výjimce.

Z anglických klubů se na italské půdě v osmifinále Champions League představí Liverpool, který narazí na Inter. Barcelona zase v Evropské lize pocestuje do Neapole.

Ve Francii se ještě před startem fotbalových pohárů nová pravidla dotkla například ragbyového turnaje Six Nations a fotbal je teď další na ráně.

Chelsea, které by se podle zákulisních informací měla platná nařízení dotknout nejvíc, sice nezveřejnila, kolik jejích hráčů podmínky francouzských úřadů nesplňuje. Právě v Anglii je ovšem proočkovanost mezi fotbalisty napříč elitními evropskými ligami nejnižší.

Vedení Premier League naposledy uvedlo, že dvě dávky vakcíny dostalo alespoň 80 % fotbalistů.

Italská Serie A přitom těsně před zavedením očkovací povinnosti operovala s cifrou 98 % a ve Francii to bylo zase kolem 95 %. Také v Německu či Španělsku se počet očkovaných hráčů na rozdíl od Anglie šplhá přes 90 %.

Německý trenér fotbalistů Chelsea Thomas Tuchel.

Protože se současná situace dotýká výhradně jednotlivců a nikoli celých týmů, UEFA na požadavky o změnu dějiště utkání neslyší. Loni na jaře se duely přesouvaly do jiných zemí proto, že se kvůli pandemii covid-19 mezi jednotlivými státy nedalo volně cestovat. Tohle je však jiný případ.

„Každý, kdo se nenechal naočkovat, v určité chvíli narazí na následky svého rozhodnutí,“ uvedl už dřív kouč Tuchel z Chelsea.

Nyní se zdá, že právě jeho tým zmíněné následky v rámci fotbalového prostředí pozná jako jeden z prvních.