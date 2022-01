Tuchelův rok v Chelsea: triumf v LM i trable. Naplnit kontrakt, přeje si

Je to na den přesně rok, co vzal práci u Chelsea. Německý trenér Thomas Tuchel strádající tým vytáhl v Premier League z deváté příčky na čtvrtou. Ale hlavně: jeho svěřenci úspěšně zvládli projít vyřazovacími boji Ligy mistrů až do finále, které vyhráli.