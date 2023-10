Hrál málo, tak chtěl odejít. Ousou o tom, proč se ze Slavie vrátil do Švédska

Třiadvacetiletý zadák se syrskými kořeny promluvil před víkendovým ligovým zápasem s AIK Stockholm, výhra 2:0 udržela Häcken v boji o titul, který obhajuje.

Pět kol před koncem má pětibodové manko na Malmö, na druhý Elfsborg ztrácí klub z Göteborgu čtyři body. Přitom ještě před pěti zápasů zpátky byl Häcken první.

Rozhovor na webu Göteborgs-Posten si mohou přečíst jen předplatitelé, některá švédská média otiskla úryvky, které se týkaly jeho působení v posledních měsících ve Slavii.

„Už v zimě jsem měl dvě nabídky, ale to nevyšlo. Jenže pak se moje vytížení snižovalo, hrál jsem míň, než bych si představoval. Ve Slavii vycítili, že chci odejít,“ říká Ousou.

Jaro 2023 ještě začal v základní sestavě po boku Eduarda Santose. Ani on už ve Slavii po nepřesvědčivých výkonech není.

To Ousou měl spíš smolné a nešťastné zápasy.

V druhém jarním dějství v Pardubicích byl kuriózně vyloučen, druhou žlutou kartu dostal za předčasné vběhnutí na hrací plochu po ošetření.

V Českých Budějovicích se podepsal pod porážku 0:1 a po inkasované brance byl střídán. V derby na Letné si v poslední minutě dal vlastní gól, Sparta si tak díky remíze 3:3 udržela dvoubodový náskok v čele tabulky.

Ve zbývajících osmi kolech včetně nadstavby odehrál jen 178 minut.

Podobně malé vytížení měl i v úvodu nového ročníku. Bylo zřejmé, že trenér Jindřich Trpišovský bude na pozice stoperů preferovat Igoha Ogbua s Tomášem Holešem, v hierarchii před Ousouem byl ještě mladý Tomáš Vlček.

„Bojoval jsem o místo, naskočil na pár zápasů, ale mně to nestačilo. Rozhodnutí odejít bylo pak snadné,“ poznamenal Ousou.

Slavia ho uvolnila do konce podzim na hostování. Ousou patří v Häckenu do základní sestavy, ve švédské nejvyšší soutěži odehrál všechny minuty, nastoupil i v Evropské lize v Leverkusenu (0:4).

„Myslím si, že i ve Slavii viděli, že není dobré mí na lavici nespokojeného hráče. To nepomáhá nikomu. Odchod bylo správné řešení. Uvidíme, co bude v zimě.“

Ve Slavii má Ousou smlouvu do léta 2026. Není příliš pravděpodobné, že by ji dodržel. Sotva si vybojuje pevné místo v sestavě, zdá se, že se kouč Trpišovský co se týče stoperů dívá už jiným směrem.

Ousou se může natrvalo vrátit do Häckenu, odkud v létě 2021 do Slavie za 600 tisíc eur přestoupil, v přepočtu asi za 15 milionů korun. Před příchodem do Slavia hrál druhou ligu za GAIS Göteborg, kde z Häckenu hostoval.

Nebo se může ukázat v Evropské lize a získat angažmá mimo Švédsko.