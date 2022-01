Stačí několik minut. Vlastně pár vět. Skoro okamžitě poznáte: Tenhle chlapík si věří. A taky proč ne? Když ustojíte skok ze druhé švédské ligy do sestavy českého mistra a nakonec i do evropských pohárů, máte k sebevědomí velice pádný důvod. „Vím, v čem jsem dobrý. Vím, co si na hřišti můžu dovolit,“ přesvědčuje Aiham Ousou, švédský stoper, který se nečekaně rychle zabydlel ve fotbalové Slavii.