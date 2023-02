Trpišovský nechápal Ousoua a chválil stadion: Musíme bojovat za každého fanouška

Do vedení se dostali díky penaltě. Snažili se útočit, ale domácí byli stále nebezpečnější. Slavia se ke konci už jen bránila, navíc čelila přesile. „Špatně jsme řešili útočné situace, domácí nás dostávali pod tlak,“ řekl.

Uklidnění pak přinesl až Olayinkův gól v závěru. Slavia je tak prvním týmem, který zvítězil na nově zrekonstruovaném domácím stánku.

„Je super, že jsou Pardubice v lize a že teď mají stadion. Je to druhá nejlepší zpráva po tom, že jsme tu vyhráli. Jinak těch pozitiv z naší strany moc není - do zápasu jsme nevstoupili úplně dobře. Domácí musím pochválit za srdnatý, odvážný výkon. Pro diváka to byl asi zajímavý zápas, byla tam spousta situací nahoru-dolů, závary na obou stranách, od nás měl mít ale větší kvalitu,“ uvedl na tiskové konferenci.

Čím si vysvětluje, že se Pardubice dostaly do tolika šancí?

Bylo to víc věcí. Zaprvé jsou silné v té středové řadě. Individuální výkony naší obrany taky nebyly úplně dobré. Byli jsme nedůslední, soupeře jsme pozdě dostupovali. Jim svědčil taky průběh zápasu a samozřejmě kulisa. Nechtěli jsme spoléhat na hubený výsledek, ale volili jsme často špatné zakončení. Kdyby dali Mick nebo Peter ze svých šancí góly, taky to mohlo být jiné.



Opět jste střídal zkraje druhé půle. Proč?

Střídali jsme, protože jsme nechytili úvod, dostávali jsme se pod tlak, neudrželi jsme se na míči v kombinaci. Chtěli jsme tam poslat brejkové hráče, jako je Matěj Jurásek. Hlavatý, Janošek i Vacek nám tam dělali problémy. Taky jsme ve středu hřiště chtěli zvýšit důraz, mít zisky. Bylo jasné, že případné nebezpečí nám bude hrozit ze skrumáží a standardek, které mají domácí velice dobré. Šlo o tu typologii. Ale obraz hry se moc nezměnil.

Dlouho jste vedli 1:0 - velké nervy až do konce? Šance Limy, tyčka...

Jednoznačně. V poločase jsme se bavili o tom, že je vyprodáno, že každá proměněná šance Pardubic může otočit kormidlem zápasu někam jinam. Druhý gól by nás hodně uklidnil. Takhle hráče víc zatahujete, aby soupeř neměl přečíslení. V některých momentech jsme se z presinku nedostávali tak, jak bychom měli, a pokud se to povedlo, jako třeba kolem 70. minuty, kdy tam byl Matěj Jurásek, musíme to využít. A to se nedařilo, řešení finále nebylo dobré. Přitom třeba jen v prvním poločase měl Mick tři fakt slibné příležitosti.

Nejednou vás ještě musel zachraňovat brankář Kolář...

Ondra nás proti Limovi opravdu zachránil, byl to náběh ze druhé vlny. Santos na tu přihrávku nedosáhl. Je špatně, když se nám dostane sám za obranu.

Jak jste vnímal celou penaltovou situaci?

My jsme si v první chvíli mysleli, že je někdo zraněný, ve skrumážích nikdy nevíte. O té ruce jsem nic netušil.

Ousou dostal celkem kuriózní červenou kartu. Znamená to šanci pro Ogbua?

Bylo to za vběhnutí bez povolení na hřiště, což by mě nenapadlo, že jsme schopní předvést. Byla to hrozná chyba. Otvírá to samozřejmě pozici na příští týden, je tam třeba Taras Kačaraba, Ondra Kričfaluši... Uvidíme, co se mezitím stane. Ogbua jsme dali preventivně na dva dny pryč kvůli přetížení, na některé věci a terény si ještě zvyká. Byl připravený, na plac mohl jít i on, ale už jsme měli vystřídáno.

Ze sektoru hostů vám fandil i pan Tvrdík. Jak jste to vnímal?

Říkal jsem mu, že bude mít blbý výhled a že to je škoda, že z fotbalu mít moc nebude. Ale zase je dobré, že si to vyzkoušel, je to návod pro jiné. Ale važme si lidí, kteří na fotbal chodí, ať mají nějaký komfort. Samozřejmě se nějak musejí chovat, to je zase jiná otázka. Já bych si tohle místo určitě nevybral. Ale já jsem fakt rád, že ten stadion je. V tom komfortu jsme třeba i proti Slovensku hrozně pozadu. Když k tomu připočtete cenu vstupenky, cestování, nynější počasí... Musíme bojovat o každého fanouška. To nejhezčí, co na fotbale obdivujeme, jsou ty kulisy. Někdy koukám na bundesligu a ten fotbal se mi nelíbí, ale ta kulisa je to nejlepší, co na tom je.

Zafeiris byl připravený na lavičce. Má podle vás ještě čas?

Byl s námi jen proto, aby byl s týmem, viděl přípravu. Má úplně jiný program než mužstvo, ale vypadli nám nějací hráči. O jeho zařazení do hry jsme vůbec neuvažovali. Je to obrovský talent, velká naděje, ale taky pořád teenager. Nechci na něj spěchat. Na tréninku ale vypadá skvěle. Má takové zdravé kanadské hokejové sebevědomí, ne bezdůvodně, prosadil se opravdu mladý. V dohledné době by do hry mohl chodit jako střídající hráč. Počítáme s ním na pozici 8 nebo 10. Myslím, že se máme nač těšit, je to typ hráče, kterých v Česku moc neběhá, líbivý. Trošku do stylu Nica Stancia.