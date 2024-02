Ousou jde do španělské ligy. Slavia se dohodla na hostování s Cádizem

Ousou odešel do Häckenu krátce po začátku sezony, kdy mu bylo jasné, že by nehrál pravidelně. Jednalo se o hostování bez opce na přestup, po kterém se teď vrátil do Slavie.

Jenže tam pro něj stále není místo, mimo jiné i kvůli návratu Davida Zimy. A tak si stoper se syrskými kořeny vyzkouší angažmá ve Španělsku.

„Aihame, ať se ti v La Lize daří!" napsal klub na sociální síť X.

Cádiz hraje nejvyšší španělskou soutěž, ale aktuálně mu patří sestupová osmnáctá příčka. Pokud se Ousou osvědčí, může na něj andaluský klub uplatnit opci a získat ho natrvalo. Pokud tak neučiní, zase se vrátí do Slavie, kde má smlouvu až do roku 2026.

Slávisté ho z Häckenu získali v srpnu 2021 a doufali, že kupují kvalitního zadáka na několik let. Jenže Ousou svými výkony nepřesvědčil a postupně vypadl ze sestavy.

Jaro 2023 sice ještě začal v základu, ale nejprve se při porážce v Budějovicích (0:1) podepsal pod obdržený gól a byl o poločase vystřídán, a poté si v závěru ligového derby vstřelil vlastní gól. Sparta díky němu po remíze 3:3 udržela náskok v čele tabulky. Ve zbývajících zápasech včetně nadstavby odehrál pouhých 178 minut.

V Häckenu, kde s velkým fotbalem začínal, se chtěl dostat do formy, aby mohl třeba Slavii na jaře pomoct. K tomu ale příležitost nedostane.