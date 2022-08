Červená pro Ousoua byla špatně. Rozhodčí to však měli složité, řekla komise

Byl to nejdiskutovanější moment z víkendového ligového programu.

„Je to trochu kaňka,“ vadilo Jindřichu Trpišovskému, trenérovi Slavie. „Rozhodčí pískal dobře a pak do toho vstoupil touto věcí, červenou kartu za takový faul jsem ještě neviděl. Zvlášť když do toho vstoupilo video.“

Po necelé půlhodině zápasu, ve kterém Slavia vedla 3:0 a držela jeho průběh pevně v rukou, Ousou ramenem srazil na kraji hřiště rozběhnutého rychlíka Alliho. Klíma vytáhl žlutou kartu a chtěl nechat pokračovat ve hře, když do situace vstoupil videorozhodčí Tomáš Kocourek.

Kolegu si zavolal k monitoru s tím, že se podle jeho názoru jednalo o zmaření zjevné brankové možnosti. Alli - pokud by vůbec míč dostihl na hrací ploše - by však postupoval na bránu soupeře ze složitého úhlu, do pokutového území navíc nedobíhal žádný z jeho spoluhráčů, kterému mohl přihrávat do gólové šance.

Přesto hlavní rozhodčí svůj verdikt po zhlédnutí záznamu změnil a ze žluté udělal červenou.

ROZHODČÍ FOTBALU @FacrRozhodci Vyjádření KR FAČR ke 3 vybraným situacím, týkající se zmaření zjevné brankové možnosti, ze zápasů 5. kola @fortunaligacz : https://t.co/NmdJkvqcU8 oblíbit odpovědět

„Nesprávné rozhodnutí,“ řekla v pondělí komise Radka Příhody. „Faulující hráč byl sice posledním obráncem a útočící hráč by postupoval sám na brankáře, ale vzhledem tomu, že útočník byl blízko brankové čáry a na brankáře by šel z nevýhodného úhlu, žlutá karta za zmaření slibně se rozvíjející akce by v tomto případě byla dostatečným trestem,“ pokračuje.

Podle komise šlo z hlediska posouzení pro rozhodčího i VAR o složitou situaci...

O případném trestu pro hlavního rozhodčího či VAR Příhoda neinformoval. Klímův výkon se řešil už před dvěma týdny po zápase Hradce Králové s Plzní (1:2). Domácí se tehdy dožadovali penalty po souboji hostujícího Sýkory s Rynešem, ale sudí tehdy viděli útočný faul a komise se s verdiktem ztotožnila.

„Hráč Sýkora vlivem lehkého podražení od hráče Hradce uklouzl a pak až způsobil pád soupeře,“ komentoval tehdy moment samotný rozhodčí. To v neděli večer před kamery O 2 TV nedorazil.

Na Spartě i na Slovácku správně

Mluvil však rozhodčí Pavel Orel, jenž o den dříve řídil utkání Sparty s Bohemians. Hosté chtěli, aby po půlhodině vyloučil Sörensena za faul na Puškáče.

„Já však situaci vyhodnotil jako zmaření slibně se rozvíjející akce,“ řekl. „I v kontextu toho, kde se přestupek stal, že to nebylo v ose hřiště a že bránící hráč uprostřed mohl útočícího hráče ještě křižovat, jsem udělil žlutou kartu. A VAR souhlasil.“

Puškáč využil zaváhání Sörensena, jenž po dlouhém nákopu nezvládl obranný odkop a nechal se soupeřem předskočit. Pak situaci hasil stažením soupeře za šortky. Bylo to těsně za polovinou hřiště, akci mohl zachránit vracející se obránce Zelený.

„Faulující hráč sice byl v tu chvíli posledním obráncem, ale k přestupku došlo blízko pomezní čáry a bylo pravděpodobné, že by útočící fotbalista musel podstoupit ještě jeden souboj s obráncem, který sice byl v tu chvíli dál od brankové čáry než útočník, ale měl výhodnější pozici uprostřed hrací plochy,“ píše komise rozhodčích ve komuniké.

Vrátila se v něm i k faulu slováckého Daníčka na libereckého Matouška, třetí podobné situaci z pátého ligového kola. Domácí záložník sice rozběhnutého soupeře stáhl ještě na útočné polovině, ale protože byl v tu chvíli ze svého týmu poslední, dostal přímo na hřišti červenou kartu.

„Ostatní bránící hráči mohli vzhledem ke svému postavení těžko zabránit postupu útočícího hráče na bránu. Z hlediska posouzení se pro rozhodčího jedná o jednoznačnou situaci.“