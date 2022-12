Postrach pro každou obranu, vítají Sora v Belgii. Slavia už podruhé Genk neodmítla

Yira Sor, nepolapitelný šikula s dětskou tváří.

„S naším klubem podepsal smlouvu do léta 2027. Nigerijec dokáže zahrát na všech ofenzivních postech, což dokázal i v evropských pohárech. Kombinace jeho rychlosti a techniky z něj dělá postrach pro jakoukoli obranu a jeho dynamický styl hry dává našemu týmu ještě více útočných možností,“ vítá Genk posilu ze Slavie.

Sor začne v Genku trénovat nejdřív individuálně, k týmu se připojí po dovolené jeho nových spoluhráčů. Na dresu bude nosit číslo 14. „Hodně štěstí, Yiro.“

KRC Genk @KRCGenkofficial , !



KRC Genk tekende vandaag een overeenkomst met Yira Sor (22) tot 2027 en neemt hem zo over van Slavia Praag. Wij wensen onze nieuwe nummer 14 veel succes bij onze club.



https://t.co/zw6Ysw7Y6I https://t.co/8lWtfEEI0s oblíbit odpovědět

Na jaře 2022 rychlostí a umem deptal obránce Fenerbahce, Lince i Feyenoordu Rotterdam v Konferenční lize.

Jeho cena strmě vzrostla - z třiceti milionů, které Slavia v lednu zaplatila Baníku Ostrava, pětinásobně.

V létě za něj Genk údajně nabídl dokonce v přepočtu čtvrt miliardy korun včetně bonusů.

„Yira je tady jen půl roku a pořád v něm dřímá obrovský potenciál. Je to klenot, který ještě neukázal všechno, a podle mého názoru by hráč, co tady neodehrál ani celou sezonu, odcházet neměl,“ řekl tehdy trenér Jindřich Trpišovský.

Sor však na podzim neukázal téměř vůbec nic. Trápilo ho svalové zranění i totální ztráta formy. A cena klesala. V lize naskočil jako náhradník jen do tří zápasů, celkově odehrál jen osmdesát minut.

V náročném programu si ho kouč Trpišovský šetřil do pohárů, v nichž mu způsob hry Slavie i soupeřů měl víc vyhovovat.

Sor zasáhl do pěti utkání, ale dal jen dvě branky v předkole amatérům ze St. Joseph´s. V základní skupině proti Kluži, Ballkani ani Sivassporu se neprosadil.

„Už to není hráč za deset milionů eur. Racing Genk vycítil znovu šanci,“ napsal po Vánocích belgický server Het Laatste Nieuws.

Genk se k nabídce vrátil a Slavia už ji neodmítla.

Ve Slavii vydržel Sor jen rok. Fanoušci si budou pamatovat úchvatné sprinty v pohárech i zbrklost v koncovce.

Přestupy servis iDNES.cz

Jako náhradu chce Slavia získat Mojmíra Chytila z Olomouce, reprezentant je však jiným typem útočníka.

Další vyhlédnutým hráčem do útoku je Emmanuel Yeboah, devatenáctiletý urostlý Ghaňan z Kluže. V říjnu Slavii trápil ve vzájemných pohárových duelech.

Zatím jedinou posilou je ofenzivní záložník či útočník Petr Hronek.