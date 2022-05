Sor ukázal v Ostravě svou rychlost, ale také teatrální pády

„Sor byl náš nejnebezpečnější hráč, jediný, který byl schopný ohrozit branku soupeře,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jeho nasazením částečně překvapil, jelikož Sorova výkonnost šla dolů. „Poslední měsíc se mu tolik nedařilo,“ potvrdil Trpišovský. „Věřili jsme ale, že v Ostravě, kde to zná, si bude věřit. A spoléhali jsme i na to, že domácí z něj budou mít respekt, protože ho znají.“

Sor dal svůj gól po úniku, kdy střílel kolem vybíhajícího ostravského brankáře Laštůvky k levé tyči.

Jan Laštůvka přiznal, že ho Sor tou střelou překvapil. „Snažil jsem se pomáhat stoperům, abych byl co nejvíce za nimi a pomáhal jim se Sorem,“ uvedl Laštůvka. „Proto jsem stál tak vysoko. Když jsme uprostřed hřiště ztratili míč, couval jsem. Bohužel dal gól, ale měl i další šance. Ty jsme si však pohlídali.“

Fotbalisté Slavie se v Ostravě radují z gólu, který Baníku vstřelil Yira Sor (vlevo).

Druhý gól rozhodčí Sorovi neuznali kvůli ofsajdu. Útočník se nepředvedl jen svou rychlostí, ale i častými pády. A většinou pořádně přihranými. K zemi klesá až moc ochotně.

„Souhlasím, že v tom je trochu teatrální, ale musí se chránit. Zákroky na něj jsou ostré a je jich hodně,“ podotkl Jindřich Trpišovský. „Mohl by u těch pádů ubrat, ale hráči jako on by měli být chráněni. Na takové fotbalisty se chceme dívat. Je to složité, ale faul je kolikrát jediné řešení, jak ho zastavit.“