Trpišovský: Jurásek musí lépe bránit. Nabídka na Sora? Ještě neukázal vše

Například pro zápasy s Panathinaikosem dvaadvacetiletý zadák vůbec nebyl na soupisce. Úvodní zápas s Rakówem zase proseděl na lavičce a když se zranil levý obránce Oscar, trenéři dali přednost Srdjanu Plavšičovi.

„Výkon každého hráče má vždy dvě strany. Ofenzivně je pro mě David rozdílový hráč s neskutečnou kvalitou a nadstandardem, v defenzivě ale některé situace od něj zdaleka nejsou ideální,“ upozornil kouč Trpišovský.

Proto je jeho vytížení v úvodu sezony tak jednostranné?

David všechno dobře ví, pracujeme na jeho slabších stránkách. Byly zřetelné i v utkání s Pardubicemi: když si soupeř něco vytvořil, bylo to právě po naší levé straně. Davidovi věříme, v útočné fázi patří už nyní mezi ligovou špičku, ale bereme v potaz, jací křídelníci proti nám nastupují v Evropě, třeba naposledy Ivi López...

Hvězda Rakówa, která vás v úvodním utkání potrápila a vstřelila vám gól. Naladili jste se na odvetu díky ligovému vítězství 7:0 ideálně?

Těžko říct, protože nás čeká úplně jiný zápas než proti Pardubicím. Snad jsme si minimálně ukázali cestu, po které je potřeba jít, abychom byli v zápasech úspěšní. Odvaha, chuť hrát, větší pohyb, drajv... V domácím prostředí jsou naše výkony v poslední době jiné než venku, proto bych nerad výsledek proti Pardubicím přeceňoval.

Soupeře jste však totálně přejeli.

Dobře jsme do utkání vstoupili a po celou dobu jsme udržovali vysokou intenzitu hry. Už od začátku jsme si vytvářeli nebezpečné situace, hlavně z levé strany. A ani po přestávce jsme neslevili z tempa.

Udělal jste sedm změn v sestavě, řekli si někteří hráči o šanci nastoupit v evropské odvetě?

Jednoznačně. Sestavu jsme skládali i s ohledem na čtvrtek. Dřív jsme nechtěli hráče před evropskými zápasy jakkoli ohrozit, teď jsme se rozhodli jinak a šli i trochu do rizika. Čeká nás utkání o všechno a my chtěli kluky udržet v tempu. Bylo ideální, že jsme některé z nich mohli stáhnout dřív.

Museli jste zohlednit i zdravotní stav týmu, že?

Je pravda, že třeba Usor není zvyklý hrát tolik zápasů za sebou v základní sestavě, proto odehrál pouze část. Olayinka zase hraje delší dobu přes bolest, Oscar ze zdravotních důvodů k dispozici nebyl. A další změny? Někteří hráči nám ve čtvrtek nepodali výkon, který by ve Slavii podávat měli. Proto jsme teď v lize chtěli vidět hráče, kteří dovedou zahrát pod tlakem.

Jak je na tom Sor?

Vyšetření u něj odhalila drobnější zranění třísel. Chceme, aby se dal na čtvrtek dohromady, šance pořád existuje.

Jde také o to, jestli ve Slavii vůbec zůstane. Do Edenu dorazily nabídka z Genku a dalších klubů.

Je pravda, že vedení jedná. Yira je tady však zároveň pouze půl roku a stále v něm dřímá obrovský potenciál. Je to klenot, který ještě neukázal vše, a podle mého názoru by hráč, co tady neodehrál ani celou sezonu, odcházet neměl. Pokaždé nicméně záleží na nabídce, na přání hráče nebo agenta...

A vy máte signály, co by si přál hráč?

Od Yiry mám signál pouze takový, že se chce dát dohromady na čtvrtek, pomoct týmu a být ve Slavii.