Co gól, to bonus. Co postup, to výrazné navýšení ceny. Kdo ví, možná už by ho Slavia mohla prodat za 200 milionů, kdyby na to přišlo. Dnes může nigerijské křídlo Yira Sor znovu zasvítit. Stačí zaskočit Feyenoord Rotterdam ve čtvrtfinále Konferenční ligy.