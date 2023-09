ONLINE: Plzeň - Pardubice 0:0, rozjetí domácí útočí na dvanáctou výhru v řadě

Rozjetí plzeňští fotbalisté hrají v duelu 9. ligového kola proti Pardubicím, které patří do dolní poloviny tabulky. Domácí jdou do zápasu tři dny po úspěšném vstupu do skupiny Konferenční ligy. Podrobný online přenos můžete sledovat od 15 hodin.