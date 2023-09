Dweh se poprvé trefil za Plzeň. A uspět chceme i na Spartě, hlásí

„Je to neskutečný pocit, dlouho jsem na něj čekal,“ svěřil se po jasném vítězství 6:2 jednadvacetiletý Dweh, který přišel do Plzně v létě z druholigového Vyškova.

A přispěl k povedenému odpoledni. Viktoria ve dvou uplynulých kolech nastřílela třináct branek, navíc vylepšila klubový rekord z první mistrovské sezony 2010/11 v počtu soutěžních výher v řadě. Ta proti Pardubicím byla dvanáctá.

Jak chutná první trefa v plzeňském dresu?

Krásně. Hlavně jsem rád, že jsem pomohl týmu, na hřišti se cítím skvěle. Z premiérového gólu mám velikou radost.

Už tušíte, kolik vás to bude stát do klubové kasy?

Tak to ještě nevím. (smích) Ale ta informace asi zůstane v kabině.

Překonali jste klubový rekord v počtu soutěžních výher v řadě, tato byla dvanáctá. Co to pro vás znamená?

Pro mě je velká čest, že mohu být součástí tohoto rekordu a hlavně, že mohu být součástí tohoto týmu. Vážím si toho, že mohu hrát velký fotbal, Plzeň je pro mě obrovská fotbalová zkušenost.

Příští víkend jedete na Spartu, je to pro vás další velká výzva?

Bude to obrovský večer. Ale my teď jako tým fungujeme skvěle a budeme chtít rozhodně i na Spartě uspět. Pro mě osobně to bude velký zápas, o něčem podobném sní každý fotbalista.