Pardubice jdou v poháru na Velvary. Důležitý bude rychlý gól, myslí si Icha

„Vzpomínky na Velvary nemám úplně nejlepší. Byl to ale náš první zápas pod vedením trenéra Kováče a v tu dobu jsme si na sebe i na celý herní systém zvykali. Těžké utkání, které se nám nepovedlo,“ vracel se na webu FK Pardubice k nešťastnému představení nedávno uzdravený obránce či záložník Marek Icha.

Pardubičtí o víkendu schytali „sodu“ 2:6 v Plzni, a nic jiného než úspěch ve Velvarech tudíž v jejich hlavách nepřichází v úvahu. Ve druhém kole letos přesvědčivě vyřadili též třetiligový Most-Souš (3:0), zatímco Velvary už dokázaly přejít přes divizní pražský Újezd (1:0) a druholigovou Vlašim (1:1, 5:4 na penalty).

„Musíme hrát na sto procent. Z toho si budeme vytvářet šance, které je nutno proměňovat. Důležité bude, abychom se zkraje utkání gólově prosadili a uklidnili se. Věřím, že to zvládneme,“ přemítal Icha před úvodním výkopem, jenž je naplánován na 15.30.

„Pokud zvítězíme vyšším rozdílem, nakopne nás to. Budeme si zkrátka více věřit, což by se do dalších zápasů hodilo. Třeba hned do derby s Hradcem,“ pokračoval 21letý fotbalista.

Atraktivní klání s rivalem je na programu už v neděli od 18 hodin v pardubické CFIG Areně.