PONEDĚLNÍK: Liga je stále lepší, i když derby končí ostudou

Očekávané derby pražských S po herní stránce zklamalo, místo radosti sršela nenávist. Velké zápasy i ve vyspělých ligách se mnohdy zvrtnou tak, že nestranný divák, kterého zajímá jen fotbal, udiveně kroutí hlavou u televize a pokud se na mač dívá ještě se svými dětmi, aby viděly schopnosti nejlepších fotbalistů a trenérů v zemi, pak raději i výchovně přepne.

Utkání téměř bez šancí, kapitáni, co se drží pod krkem, běsnící lavičky, vedoucí mužstva a asistent trenéra na hřišti… To všechno se dá snad ještě v návalu emocí občas pochopit, byť slávistický asistent Pavel Řehák je všechno, jen ne mediátor. Pochopit se však nedají dělobuchy ze sparťanského kotle odpalované do hlediště mezi diváky. To je přes čáru, na ukončení zápasu, absolutní omezenost několika jedinců.

Za co všechno může sudí?

Hodně složitou úlohu měl rozhodčí Ladislav Szikszay a moc dobře se s ní nepopasoval, ale šlo to vůbec?

Pomohlo by, kdyby žluté karty tahal výstražně už na začátku? Nebo kdyby vyloučil sparťana Preciada za ošklivé došlápnutí na lýtko Provoda? Určitě tak měl učinit, nejspíš by však z toho stejně na konci byla buranská úroveň čtvrté cenové. Neházejme, prosím, všechno jen na muže s píšťalkou, každý musí začít u sebe. Dělat čtvrtého sudího mezi lavičkami bylo vyloženě za trest...

Slavia i Sparta mají v sezoně skvělou formu, na jejich utkání je většinou radost pohledět a tak byla očekávání od derby snad ještě větší než obvykle. Fanoušci rivalů ocení, jak hráči nic nevypustili a rvali se za svůj mančaft, téměř doslova. Někomu to stačí, někdo raději fotbal. Třeba podle sparťana Lukáše Haraslína mělo derby všechno.

Už při pohledu na sestavy a očekávané souboje Bořila s Kuchtou leckoho napadlo, že dohrát v plném počtu bude oříšek. Kapitánům Bořilovi s Krejčím se to po vzájemné tancovačce nepodařilo. Možná překvapí, že Jan Bořil dostal červenou kartu poprvé ve 279 zápasech v lize.

Zase se víc nehrálo, než hrálo. Sparta pod trenérem Priskem v derby tolik faulů nedělá, i teď jich měla Slavia o deset víc, i když není faul jako faul. Ovšem víc jí musí štvát, že derby opět ztratila v samém závěru, navíc nejbolestivějším způsobem, když místo výhry 2:0 po trefě Chytila z toho byla po intervenci VAR penalta na druhé straně a srovnání na 1:1, čemuž snad ani vyprodaný Eden nemohl uvěřit soudě podle prvotní reakce publika.

Rozparáděná Plzeň míří na Spartu

Ale pojďme se věnovat fotbalu. Plzeň ukazuje útočnou sílu, která je patrná už z pohledu na soupisku. Ve dvou posledních kolech nasázela třináct gólů; po Zlínu to odnesly Pardubice a jejich trenérovi Radoslavu Kováčovi mohly ožít vzpomínky na devět let starou porážku 0:6 v Plzni, u které byl ještě jako hráč Liberce, ačkoli tehdy střídal zraněný už ve 12. minutě po první brance. Teď mu radost udělal snad jen host ze Sparty Kryštof Daněk, jehož dva kurážné slalomy skončily brankou; jednu nachystal, druhou dal sám.

Hvězdou duelu byl ovšem jiný olomoucký odchovanec - Lukáš Kalvach nejen bilancí 1+2 potvrzuje, jak moc je pro Viktorii rok co rok stěžejní. Škoda že není dynamičtější, pak už by musel být se svým herním myšlením v top lize.

Kvalitu ukazuje také v Evropě, stačí si vzpomenout na gól Ballkani ve skupině Konferenční ligy, nebo na důležitý centr v kvalifikaci v Kosovu, kde se Plzeň v bláznivém utkání nastartovala. Teď je ve velmi dobré formě. Vrátila se na třetí místo, na pražská S ztrácí čtyři body, jedno utkání má k dobru a příště hraje na Spartě, které bude chybět lídr Krejčí.

Pravá, levá, nůžky. Kovařík bavil

Za Plzeň klesla Sigma, jež i v okleštěné sestavě, rozpadla se jí osa týmu (Macík, Breite, Juliš), na Bohemians dvakrát vedla, leč nemá ani bod, což je trestuhodné, neboť po každé trefě přestala být aktivní. Nakonec paradoxně doplatila na to, ze stoper Vít Beneš chtěl na výletě rozhodnout a chyběl vzadu. Klokani ovšem za obratem šli ostře i odhodlaně a zaslouženě se dočkali, když se konečně trefil útočník Jan Matoušek. Utkání nabídlo kouzelné gólové akce.

Matador Jan Kovařík se blýskl parádními centry levou i pravou nohou. Dvě asistence ještě mohl vyšperkovat nůžkami, ale minul. Olomoucká souhra před prvním gólem, kdy Navrátil u lajny patičkou uvolnil Zmrzlého a následně Zorvan zakroutil míč od břevna do sítě, také byla ukázkou kvality tuzemské soutěže.

V příštím kole Sigma přivítá Baník a bude to ve výborné kulise snad i výborný špíl, neboť Slezané jdou nahoru. Demolici mátožného Zlína řídil skvělý Ewerton (1+1), střelecký půst ukončil dvěma zásahy Kubala.

Těžký týden trenérů Vrby i Látala

Ševci za dvě uplynulá kola dostali dvanáct gólů. Jejich trenér Pavel Vrba z toho musí být na ručník. Bývalé kluby ho opravdu nešetřily, i když jak sám říká: „Když mě vyhodí, plakat nebudu.“

V tom je tak nějak všechno, co potřebujete vědět o stavu zlínské kopané, zbytek by se Ponedělník jen opakoval s minulým dílem. I když defenziva Zlína vypadá až amatérsky a organizace hry jde za trenérem i s tímto kádrem, tak v těchto zápasech se ševcům sezona lámat nebude. Musí zvládat jiná utkání se svými konkurenty a Vrba je zvládat dovede. Když ho tedy nevyhodí...

Malou útěchou Zlínským budiž netušená rána stopera Simerského z dálky. Překvapil nejspíš i sám sebe. Ještě hezčí gól dal liberecký Ivan Varfolomejev v přestřelce Teplicím, famózní projektil stojí za opakovačku. Byla z toho divoká plichta 3:3, ke které přispěl i vlastní brankou teplický Chaloupek, jenž šel do skluzu, aniž by byl pod tlakem kohokoli.

Pod pořádným tlakem už je jablonecký kouč Radoslav Látal. Ani na devátý pokus se nedočkal vítězství.

Bez ohledu na to, komu všemu to vadí - nevadí, nemůže za to, že v Hradci spálili Chramosta s Drchalem i nejvyloženější příležitosti. Gólman Bajza opakovaně tým dokáže podržet. Látal už ztrácí nervy, což předvedl v minulém kole v neprofesionálním vystoupení s redaktorem O 2 TV. Jablonecký boss Miroslav Pelta se však nemůže divit. Chtěl Látala, má Látala. Jeho odvoláním sám sebe usvědčí z kardinálního omylu.

Pěkné ponedělí.