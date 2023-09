PONEDĚLNÍK: Domácí síla Sparty, uznání pro Jílka a Látal versus hráči

Smazání manka Sparty v odvetě kvalifikace o Evropskou ligu proti Dinamu Záhřeb po zpackaném prvním zápase byl skvělý počin.

Za vypíchnutí stojí i báječná divácká kulisa, která dodává týmu sílu. I díky příkladné dlouholeté práci v marketingu se Spartě daří pravidelně vyprodávat stadion, tohle není jen o titulu a úspěchu na hřišti.

Úřadující šampion zvládl také těžkou ligovou bitvu v Liberci především díky technicky vybavenému Lukáši Haraslínovi. Když má den, udělá rozdíl ve skóre sám. Jako proti Olomouci, krásné góly na úrovni top hráčů.

Utkání v závěru po druhé žluté kartě nedohrál liberecký obránce Marios Purzitidis. Hodně se řeší, zda měl být po druhé žluté kartě vyloučený mnohem dřív, hlavně za rameno do obličeje Krejčího při rohu.

Purzitidis si pohledem zkontroloval Krejčího pohyb, zpevnil se, takových bloků je vápně spoustu. Nemusel se otáčet ramenem, ale pak by sám inkasoval nepříjemnou srážku. Nebyla to černobílá situace.

Kuchta se chce posouvat, tak to má být

V základní sestavě Sparty podruhé za sebou nastoupil útočník Jan Kuchta, který neskrýval touhu po zahraničním angažmá. Prohlášení je to upřímné a v pořádku, každý klub chce ambiciózní hráče, co se neuspokojí. Jediná správná cesta je odvádět maximum pro tým, neboť nikdo není víc než tým. Ve Spartě to ví dobře.

Slavia se v odvetě k postupu přes Luhansk protrápila, ale zvládla to a to je hlavní. Podle očekávání odnesl špatnou formu brankář Ondřej Kolář a proti Karviné dostal šanci po čase Aleš Mandous. Kolář má opakovaně problémy se střelami z dálky. Viz rána hradeckého Kučery z konce uplynulého ročníky, která sehrála v boji o titul důležitou roli.

Těžko říct, co je příčinou, zda pozdní reakce, koncentrace nebo nedostatečná dynamika před odrazem. Slavia u Koláře přestup prováhala, časy kdy jej osobně do Nice lanařil Patrick Vieira, jsou pryč. Nezbývá než po těžkém zranění hlavy stále dřít a vracet se na tehdejší úroveň postupnými kroky. Chce to zarputilost a mentální odolnost.

Opakované fórky o tom, že je zeť, nikoli zeď, si nezaslouží

Co má říkat Karviná, která ať postaví mezi tyče kohokoli, vyvede obrovskou minelu. Nevyhnula se ani posile Holcovi.

Slavia stejně jako Sparta zůstává aktivní na přestupovém trhu, zaměřila se také na mladoboleslavského rychlíka Vasila Kušeje, jemuž na poslední chvíli krachl přestup do nizozemského Utrechtu.

Uznání náleží i Plzni. Ani ne tak za to, jak se po pomalém startu do sezony rozjela, to se dalo při pohledu na její ofenzivní sílu očekávat, ale podruhé za sebou prošla do základní skupiny evropských pohárů přes tři soupeře a to není legrace, ať už čelíte komukoli.

Los Konferenční ligy byl sice šílený, ovšem i tyto neatraktivní zápasy Plzeň mohou posouvat - finančně i sportovně.

Produktivní Olomouc a zářící Vodháněl

Parádní začátek ligy si užívá Olomouc, která vyhrála páté utkání ze sedmi. Nebrala ohledy na hradeckou slávu s oficiálním otevřením krásného stadionu, neboť má své plány a raději si užívá slávu svou.

Druhou sezonu hraje Sigma nahoře. Uznání patří i trenérskému týmu v čele s komunikativním a náročným Václavem Jílkem. Přitom když se do Olomouce vracel po nepovedeném angažmá na Spartě, slyšel pochyby, že na návrat je příliš brzy.

Když však srovnáte fotbal, jaký pod ním Hanáci předvádí s tím, co předváděli pod koučem Látalem...

Na slávu je sice ještě čas, ale Sigma působí takticky vyspěle, fyzicky silně, hladově a hlavně sehraně. Její výhodou je, že udržela tým pohromadě, jen střelce Chytila nahradil ještě gólovější Juliš, byť ne tolik pohyblivý.

Vůbec celá Olomouc je gólová, efektivnější mančaft v lize není.

Zraněného tahouna Růska zastoupil driblér Jan Vodháněl, jehož trenéři dostali do reprezentační formy. Zvedá se i další levák Ondřej Zmrzlý, středopolař Martin Pospíšil zapsal po sobě dvě krásné asistence a zezadu tým drží nestárnoucí stoper Beneš.

Olomouc musí zůstat pracovitá, ostražitá, ale její fotbal, byť má pořád hluchá místa, si zaslouží pozornost a mnohem lepší návštěvy.

Látalova rétorika

Radoslav Látal si začátek v Jablonci představoval úplně jinak. Jako jediný tým v lize čeká na vítězství. Je však fér podotknout, že hrál pouze dva domácí špíly a to proti Spartě a Slavii.

Jenže v Českých Budějovicích předvedli Severočeši hodně špatný výkon a byť hráli čtyřicet minut přesilovku, sami inkasovali a prohráli. Látal pak spustil ostré hodnocení, že „buď je chyba v něm, nebo v hráčích. A jestli na to hráči nemají po psychické stránce, ať tu nehrají.“

Nic překvapivého, stejnou rétoriku opakovaně volil také v Olomouci. Možná že chyba opravdu nebude v hráčích.

Jablonecký šéf Miroslav Pelta jistě dobře věděl, koho na trenérskou židli přivádí, že Látal má parádní hráčskou kariéru, ale že si na empatické rozhovory s hráči nepotrpí a že lepší trenérské jméno má v Polsku než doma. Věříte, že dokáže Jablonec zvednout? Zatím se musela pakovat jen dlouholetá opora Jakub Považanec...

České Budějovice, kterým klid do brány nepřinesl ani Janáček, zachránil štírek Alli, host z Brna. Zařídil penaltu a rozhodující trefu dal po slalomu Hellebranda sám. Dobrý krok vedení, byť jen krizový, nikterak koncepční.

Nahoru jde pod Látalovým kamarádem Pavlem Hapalem ostravský Baník. Proti Mladé Boleslavi předvedl nejlepší výkon sezony a znovu doma nedostal gól. Cena sprintera Tanka stoupá.

Zklamáním bylo vystoupení Teplic proti Pardubicím, i když jedinou branku obdržely z hraničního postavení, leč bez kalibrované čáry se můžeme o ofsajdu leda bavit.

Závěrem brankář hrdina. Zlínský Stanislav Dostál derby se Slováckem dochytal, třebaže už ve 20. minutě utrpěl vážné zranění a s natrženou ledvinou strávil noc na jednotce intenzivní péče.

Fotbalisté nejsou baletky.

Pěkné školní ponedělí, dětem i rodičům.