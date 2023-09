Co bude, musí rozhodnout vedení. Pokud mě vyhodí, plakat nebudu, řekl Vrba

Dva zápasy, dvanáct inkasovaných gólů. Vrba vidí problém ve špatné obranné hře celého mužstva.

A jak po dvou debaklech vnímá svou pozici?

„To se musíte zeptat vedení klubu,“ odpověděl. „Situace je složitá, výsledky nejsou. Vedení klubu musí rozhodnout, co se bude, nebo nebude dít. Pokud rozhodne, že chce něco změnit a bude to o mně, tak to bude vyřešeno. Já s tím zase tak velký problém nemám. Určitě kvůli tomu plakat nebudu.“

Kouč podotkl, že by rád trénoval třeba i nějaké jiné hráče a nějaké také přivedl. „Ale vycházím z toho, jaké máme možnosti a jací hráči ve Zlíně jsou. To je realita.“

Pokud hovoří o špatném bránění, tak myslí celé mužstvo.

„Není to jen o obráncích, ale i o středových hráčích a útočnících,“ podotkl. „Pokud nezachytáváme hráče soupeře, co podporují útočnou fázi, tak z toho vznikají přečíslení a situace, které Baník měl. Jednoduše se kolmými přihrávkami dostával za obranu a pak to dohrával. Naše obranná fáze byla už od vrchu špatná. Baník hrál dobře a v útočné fázi byl nad naše síly.“

Co s tím?

„Situace je pro nás složitá. Doma s Plzní i teď s Baníkem to bylo o soupeřích, kteří nás převyšovali. Na ně momentálně nemáme. Ale čekají nás doma zápasy se srovnatelnými soky. To se ukáže, jestli máme na to být v lize. Takové zápasy musíme zvládnout. Spousta mužstev bude prohrávat se Slavií, s Baníkem, se Spartou. Liga se rozdělí na kvalitu a mužstva, která budou hrát o záchranu. Tak to je. Každý má nějaké možnosti.“

Dvanáct gólu ve dvou utkáních za sebou, Vrba nepamatuje.

„Ale vzpomínám na start v Baníku, když jsem naskočil jako hlavní trenér a hned jsem dostal 0:7,“ připomněl. „Nevím, kolik byl ten druhý zápas, ale ten jsme už možná vyhráli (Baník v roce 2003 podlehl Slavii Praha 0:7 a pak porazil Blšany 3:1 – pozn.). Důvod, proč dostáváme tolik gólů, je jednoduchý – naše nedisciplinovanost a bránění. Pokud budeme soupeřům nechávat tolik prostoru, tak góly dostávat budeme.“

Problém Zlína je i v nedostatečně širokém kádru.

„O tom se nechci bavit, ale je pravda, že když jsem viděl, kdo tady sedí na lavičce Baníku, tak pět hráčů by ve Zlíně hrálo v základu. Baník má výhodu, že teď má kádr silný a hlavně do ofenzivy má kvalitní hráče. To je jeho výhoda. Když vystřídají, nepolevují. Ti co jdou, chtějí dokázat, že jsou lepší a chtějí hrát další zápas. Baník má mimořádné hráče.“