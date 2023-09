PONEDĚLNÍK: Facka Zlínu, ne Vrbovi. Kde sáhli s trenéry vedle?

Někdejší reprezentační kouč po nezdarech v Razgradu, Spartě a Baníku vzal v minulém ročníku po všech stránkách riskantní štaci ve Zlíně, kam to má z domu v Přerově kousek.

Vrba, zvyklý na ofenzivní dominantní styl, svedl téměř zázrak, když slabý mančaft zachránil v baráži mezi domácí elitou. Jenže není to spíš pro fotbal ve Zlíně na škodu?

Nebylo by paradoxně lepší pořádně si rozbít pusu, poučit se a zkusit to jinak a třeba s někým jiným?

Zámožný majitel Zdeněk Červenka jednal o prodeji klubu se zástupci Fastavu i Trinity, ale nedopadlo to. Trinity i další firma Climex navíc už nepatří mezi generální partnery a neveselá finanční situace Zlína se projevuje na trávníku.

Těžko říct, co vlastně může Zdeněk Grygera, sportovní manažer s výjimečnou hráčskou kariérou v Juventusu, dělat. Brát jen volné hráče, co jsou zadarmo k mání, je cesta do pekel. I týmová chemie se s mnoha výbušnými cizinci ladí hůř.

A kopáči jako Ndiaye to nejspíš nevytrhnou. Někdy to navíc vypadá, jako když levá ruka neví, co činí pravá. Vrbovi na konci přestupního okna přiletěl z Ameriky levý bek Pidro, aby tam nemusel hrát nebohý Reiter přes nohu. Těžko říct, jestli Vrba měl ale tento post jako prioritu a co o hráči vůbec věděl. Stačí připomínat přešlapy typu Adama Hlouška, o jehož dluzích věděli snad všude - i v Brně, kde ho odmítli. Proč asi.

A skauting? Neexistující. Zase jeden příklad za všechny: když před rokem mohl za milion korun přestoupit do Zlína jistý Vasil Kušej z Prostějova, tehdejšímu trenérovi Jelínkovi se zdál tlustý: „Nepije moc piva?“

O tom, že se Kušej záhy dostal do Mladé Boleslavi, české jedenadvacítky a nyní byl blízko přestupu do Nizozemska či Slavie, se už netřeba rozepisovat.

Vrba, byť mnohdy působí zlomeně či zdrceně, má pozici relativně pevnou, pořád je to nejen na Zlín velké jméno s obřími zásluhami na plzeňské jízdě do Ligy mistrů.

Zase může kopanou v obuvnickém městě udržet, pokud tedy bude Karviná ještě horší a baráž zase nějak dopadne. Ale už taky nemusí. Ve Zlíně stále rostou nadějní odchovanci jako Tkáč, Slončík, nebo Cedidla, ovšem větší kvalita chybí a je jasné, že to není o trenérovi.

Votroci se s Weberem spletli

Ve větším ohrožení jsou po víkendu jiná jména. O Jozefu Weberovi mnozí včetně Ponedělníku pochybovali už před jeho nástupem do Hradce Králové a pětka od Mladé Boleslavi pochyby ukončila. Prognózy se naplnily, votroci sáhli vedle.

Osmé kolo bylo konečnou i pro karvinského trenéra Tomáše Hejduška. Nováček prohrál v nekoukatelném mači 0:1 s Teplicemi.

Na první výhru v sezoně stále čeká Radoslav Látal s Jabloncem, který má ze zmíněných k dispozici nejlepší kádr a do bojů o záchranu nepatří. O to větší tlak na Látala je.

Na první vítězství ze hřiště soupeřů zase čeká trenérské duo Marek Nikl - Tomáš Zápotočný v Českých Budějovicích. Proti rozjeté Olomouci to nevyšlo ani na dvanáctý pokus, i když kombinační hra Dynama nevypadala špatně. Nebývá obvyklé, aby Sigma přenechala doma míč soupeři, ale do šancí Jihočechy nepouštěla. Jako rozdílová posila Budějovic se jeví drobný Alli z Brna, s míčem na kopačce je ďábelsky rychlý.

Rekordní start Sigmy? Bez zájmu

Třetí Olomouc si užívá nejlepší start do ligy za posledních 32 let. Ani ikonický Karel Brückner neposbíral 18 bodů z osmi kol. Trenér Václav Jílek chválí tým za morální sílu a další obrat, byť hluchých pasáží je ve hře ještě dost.

Co ale víc bije do očí, jsou poloprázdné tribuny Androva stadionu: 3 400 diváků je žalostně málo na to, jaký fotbal se v Olomouci hraje. I když důvodů je spousta, Sigma se musí více opřít do prezentace značky. Vyplatí se to možná víc než posila na pažitu.

Neuškodí se v přeneseném měřítku inspirovat prací s fanoušky Spartou, která pravidelně vyprodává stadion. Mistr doma, to je síla na hřišti i v hledišti. S notně osekanou sestavou Slovácka udělali Letenští krátký proces, kombinace do kuchyně byly lahodné. Dobrý dojem dělá po návratu z Hradce Matěj Ryneš, jehož dělovka div nezlomila břevno.

Zábavný konec přestupáku

Před reprezentační přestávkou byl tuze zábavný poslední den přestupového okna v lize. S tureckým prezidentem Erdoganem ho probíral i ruský válečný zločinec Putin, který se zajímal zřejmě o přestup sparťana Minčeva do Rizesporu. Fotbal je zkrátka globální fenomén.

Minčev se ve Spartě neprosadil, ale minimálně jeho skákavá rána v Olomouci výrazně pomohla k vytouženému titulu. Zaujalo i hostování sparťanů Andrease Vindheima v Teplicích a Kryštofa Daňka v Pardubicích. Konečně bude Daněk hrát, Radoslav Kováč je trenérem, který jej posune na vyšší úroveň a nadaný záložník se může vrátit silnější.

Ještě zajímavější byla sága kolem libereckého středopolaře Lukáše Červa, jehož týden poté, co slávistický odchovanec ve vzájemném zápase seřval sparťanského kapitána Krejčího, chtěla právě Sparta. Slavia však má předkupní právo a celé se to zamotalo tak, že na transfer dojde nejspíš až v zimě. Nejzásadnější už teď bude přání hráče, nikoli předkupní právo. Fotbal píše krásné příběhy.

Sparta přivedla na pravý kraj obrany ekvádorského reprezentanta Preciada, pro ligu další oživení. Bude i dozadu preciznější než Wiesner? Derby v příštím kole nabídne v Edenu parádní podívanou.

Slavia v Pardubicích znovu pálila příležitosti, nakonec o zaslouženém vítězství rozhodl z penalty Václav Jurečka. Zaujala i jeho přetahovaná o míč s Tijanim. Útočníci musí být sobci, i když to nevypadalo zrovna idylicky.

Na známou adresu do Bohemians se vrátil z Plzně brankář Martin Jedlička, jehož trenér Veselý ihned postavil do kasy, třebaže Michal Reichl chytal výborně. Proti Baníku inkasoval Jedlička jedinkrát, po akci rychle uzdraveného Tanka skóroval Šín.

Ostravský kouč Pavel Hapal má na střídání opakovaně skvělou ruku, i když vyškrtnutím zraněného Tanka ze sestavy a nezvyklým dopsáním v zápise aspoň na lavičku Veselého moc nepotěšil, pravidla však neporušil. A teď se řády změní.

Po těžkém období spálených šancí prožívá krásnější část fotbalu plzeňský záložník Pavel Šulc, jenž se v pěti zápasech trefil už pětkrát a říká si o reprezentační pozornost. Trenérský matador Miroslav Koubek Plzeň naplno probudil a také omladil - nejen Šulc, ale i Dweh, Hranáč či Durosinmi hrají dobře.

Závěrem ještě dovolte návrat do výživné reprezentační přestávky. Šéf asociace Petr Fousek projevil osobitým způsobem důvěru kritizovanému trenérovi reprezentace Jaroslavu Šilhavému, když si nic nedělá z „hraběcích rad pseudoexpertů.“

Ač je kritika Šilhavého kroků z větší části oprávněná, faktem je, že to schytává i za věci, které prokazatelně zlepšil - jako charakter týmu, jeho soudržnost. Nebo jste už zapomněli na marast za Jarolíma? Slušňák Šilhavý národní tým posunul, otázka však zní, zda ho dokáže posouvat i dál, nebo už naráží na své trenérské limity. Fotbalu naštěstí rozumíme všichni, takže máme i všichni jasno.

Jasné pěkné ponedělí.