Hradečtí fanoušci vyhazovali kouče. Musím mít pochopení, říká Weber

V zápase, v němž Hradec zcela propadl a prohrál 1:5, se totiž dožadovali Weberova odvolání.

Přišlo to už po osmém kole sezony, která je vzhledem k nové aréně přelomová a která nezačala zase tak špatně. Hradec totiž ze dvou venkovních zápasů na hřištích ligových favoritů vyválčil bod a poté dvakrát vyhrál zápas na novém stadionu. Jenomže po výhře nad Zlínem už nic a nyní má na svém kontě třetí prohru za sebou a tu poslední i s pěknou ostudou. „Pro skandování fanoušků musím mít pochopení,“ komentoval kouč Weber, „byl to nejhorší výkon týmu za dobu, co jsem v Hradci.“

Venkovní zápasy Hradci v této sezoně moc nejdou. Odehrál jich už pět a získal jediný bod, když skvěle zvládl závěr zápasu v Plzni. „Venku jsme sice moc bodů nezískali, ale některé výkony měly solidní parametry,“ uvedl Weber.

Tohle hodnocení se ale po zápase v Mladé Boleslavi, shodou okolností na místě, kde Hradec dvě sezony hrál během výstavby nové arény, rozhodně použít nedalo.

Souboj o míč mezi Petrem Kodešem z Hradce (vlevo) a Vasilem Kušejem z Boleslavi.

„Možná jsme se až dosud u venkovních zápasů trochu mohli vymlouvat na to, že jsme měli těžší soupeře, protože jsme hráli na Slavii, v Plzni, na Baníku. Tentokrát jsme ale propadli ve všech směrech,“ mrzelo Webera po utkání, v němž Hradec nechtěně v obráceném gardu vyrovnal svůj nejlepší střelecký výkon sezony.

Stejně jako v domácím duelu s Českými Budějovicemi, ve kterém právě Hradečtí nastříleli pět branek, i oni nyní inkasovali třikrát už v prvním poločase.

Přitom Mladé Boleslavi na to stačilo jen nějakých dvacet minut v úvodu zápasu. Tři nedůrazy v obraně, k tomu ne úplně jistý brankář a malér byl na světě.

„Sice jsme brzy inkasovali, ale po prvním gólu jsem věřil, že se sebereme, protože tohle mužstvo má charakter. Na Slavii jsme brzy inkasovali a dostali se z toho, v Plzni jsme se otřepali z gólu, který jsme dostali, a vyrovnali jsme, tentokrát se to ale nestalo, i opticky jsme působili rezignovaně,“ poznamenal hradecký kouč.

Právě herní výraz ve chvílích, kdy se zápas jasně řítil na stranu domácích, byl pro Webera velkým zklamáním: „Rozhodlo se hned v prvních dvaceti minutách, kdy jsme nestíhali. Nejen fotbalově. K Hradci totiž patří zarputilost, bojovnost, ale ani v tomhle jsme na Boleslav, která vyhrála zaslouženě, nestačili.“

Mizerný úvod pak poznamenal i zbytek utkání, v němž Hradečtí moc světlých momentů nezaznamenali. „Vypadali jsme jako boxer, který dostal v ringu tvrdou ránu a už jen čeká na konec utkání, které považuji za velice nepovedené,“ konstatoval trenér, „moc vysvětlení pro to nemám, budu o tom s hráči mluvit.“ Do zápasu poslal tři, kteří do Hradce přišli nedávno. Haise, poslední z nich, byl stažen po necelé půlhodině, poprvé od svého nedávného návratu z Plzně se v základní jedenáctce objevil stoper Čihák, hrál i záložník Čmelík, který svým povedeným centrem nahrál na jediný gól Hradce.

„Některé změny si vyžádala situace, kdyby mohli, tak třeba Heidenreich a Pilař by asi hráli od začátku,“ komentoval Weber přesuny v základní jedenáctce oproti minulému zápasu.

Možnost nápravy a první naděje na usmíření se hlavně s těmi radikálnějšími fanoušky? Už v neděli v nové hradecké aréně, kam přijede Jablonec, a pak už přijde první derby sezony s Pardubicemi. Na jejich stadionu.