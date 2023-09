Poslední posila pro Hradec. Sabou si vytáhlého bijce pochvaluje

Fotbalista Kryštof Daněk odešel ze Sparty na půlroční hostování do Pardubic. Oba kluby o tom v poslední den...

Zdá se, že počáteční až příliš velká opatrnost je pryč. Fotbalisté Baníku Ostrava se na domácím hřišti dostávají do...

Práce s mentální stránkou hráček se podceňuje, říká fotbalistka Ringelová před derby

Do Sparty přišla v šestnácti. A s šestnáctkou na dresu zde hrála šestnáct let. Loni vyrazila na zkušenou do Rakouska,...